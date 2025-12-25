United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Valur Páll Eiríksson skrifar 25. desember 2025 22:01 Rúben Amorim vill styrkja hópinn. Spurningin er hvort fjármagnið sé til. Getty/Justin Setterfield Manchester United leitar kantmanns til að styrkja sóknarleik liðsins fyrir síðari hluta tímabilsins. Liðið gerði hvað það gat að sannfæra Antoine Semenyo um að koma á Old Trafford en útlit er fyrir að hann gangi í raðir bláklæddra granna. En hvert leitar United næst? Fjórir kostir eru sagðir hvað mest til skoðunar innanbúðar hjá Rauðu djöflunum. Norðmaðurinn Antonio Nusa, tvítugur kantmaður Leipzig, sem kom þangað frá Club Brugge sumarið 2024. Sá hefur heillað, og ekki síst með norska landsliðinu sem er á leið á HM næsta sumar, í fyrsta sinn í 28 ár. Nusa hefur gert vel fyrir norska landsliðið.Image Photo Agency/Getty Images Liðsfélagi Nusa, hinn 19 ára gamli Yan Diomande frá Fílabeinsströndinni, er einnig sagður vekja áhuga United. Hann hefur aðeins verið í Þýskalandi í örfáa mánuði eftir skipti frá Leganés á Spáni í sumar en hefur skorað sex mörk í 14 deildarleikjum fyrir liðið. United hefur einnig augastað á Karim Adeyemi, leikmanni Dortmund. Sá er 23 ára og kom til Dortmund frá RB Salzburg sumarið 2022. Mikið kurr var í kringum Adeyemi þegar hann var táningur en hann hefur sýnt misgóðar frammistöður í gulri treyju Dortmund. Hann hefur þó endurheimt sæti í þýska landsliðshópnum í ár, eftir að hafa þreytt frumraun sína árið 2021, en ekkert leikið fyrir Þjóðverja frá 2022 til 2024. Karim Adeyemi er 23 ára, og elstur þeirra fjögurra sem United er sagt fylgjast með.Geert van Erven/Soccrates/Getty Images Tyrkinn Kenan Yildiz er fjórði á listanum. Hann er tvítugur og spilar fyrir ítalska stórveldið Juventus. Yildiz er talinn meðal allra efnilegustu leikmanna heims og hefur ítrekað verið orðaður við stórlið í Evrópu. Þrátt fyrir að vera ekki eldri hefur hann þegar spilað tæplega 80 deildarleiki fyrir gömlu konuna í Tórínó. Ljóst er að allir þeir kostir sem nefndir eru verða United kostnaðarsamir og óljóst hversu mikið er milli handa eigenda liðsins í janúar-mánuði á leiktíð þar sem liðið er utan Evrópukeppni. Miðjumannastaðan er líklega ofar á forgangsröðun Rúbens Amorim sem er sagður vilja fá landa sinn Rúben Neves frá Sádi-Arabíu, en samningur hans rennur út í sumar við Al-Hilal. United er einnig með augastað á Carlos Baleba í Brighton, Elliot Anderson í Nottingham Forest, Adam Wharton í Crystal Palace, Tyler Adams í Bournemouth, Angelo Stiller, leikmanni Stuttgart og Joao Gomes, miðjumanni Wolves, hvað miðsvæðið varðar. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Féll úr skíðalyftu og lést Fótbolti Goðsögn fallin frá Enski boltinn Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Íslenski boltinn Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Fótbolti Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Fótbolti Var frústreraður vegna landsliðsins Fótbolti „Ég elska peninga“ Sport Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Íslenski boltinn Kærður af knattspyrnusambandinu Enski boltinn Fleiri fréttir United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ Sjá meira