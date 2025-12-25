Tyrknesk yfirvöld hafa handtekið yfir hundrað manns, grunaðir um að skipuleggja árásir á jólunum og gamlárskvöld gegn fólki sem er ekki af múslimatrú.
Stjórnvöld fóru í skyndiárásir á 124 stöðum víðs vegar um Istanbúl. Saksóknari staðfesti við BBC að lagt hefði verið hald á skotvopn, skotfæri og skjöl sem varða skipulagningu á árásunum. Alls voru 115 grunaðir um aðild en enn er leitað að öðrum 22.
Þeir grunuðu voru á vegum hópsins Islamic State, IS, og ætluðu að gera árásir út um allt landið, sérstaklega beint að þeim sem eru ekki múslimstrúar. Skipulagningin var unnin í samstarfi við aðra meðlimi IS fyrir utan landsteina Tyrklands.
Tilkynningin um handtökurnar kemur tveimur dögum eftir að tyrkneskir leyniþjónustumenn gerðu skyndiárás á sama hóp sem voru á landamærum Afganistan og Pakistan. Talið er að tyrki hafi verið hátt settur innan hópsins og að hann hafi staðið á bak við skipulagningu árásarinnar.
IS hópurinn starfar víða um Sýrland, sem á landamæri við Tyrkland. Ahmed al-Sharaa, forseti Sýrlands, hefur lofað tyrkneskum yfirvöldum að vinna með Bandaríkjunum og Evrópu til að uppræta hópinn.