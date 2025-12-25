„Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Valur Páll Eiríksson skrifar 25. desember 2025 21:02 Mourinho er þekktur fyrir að standa fastur á sínu. Luis Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images José Mourinho, þjálfari Benfica í Portúgal, virðist meðvitaður um fréttaflutning um sjálfan sig líkt og kom fram á blaðamannafundi hans á dögunum. Fréttamaður á fundinum fékk engum spurningum svarað. Ekki fylgir sögunni hver fréttamaðurinn er eða um hvað fréttin snerist. Mourinho sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir 1-0 sigur á Famalicao í vikunni. „Fals, fals,“ sagði Mourinho þegar blaðamaðurinn hóf að bera upp spurningu sína. Að henni lokinni sagði Mourinho: „Þú skrifaðir um mig. Sem viðfangsefni þeirrar fréttar get ég sagt þér að það er falsfrétt“. Blaðamaðurinn endurtók þá spurninguna og Mourinho sagði: „Þú ert í banni. Ég mun ekki svara. Kannski í næstu viku,“ og glotti við. Journalist: *asks a question*Mourinho: "You published fake news about me this week."…"Fake. Fake."…"You wrote about me. As the main character of the article, I'm telling you it's fake."*repeats question*Mourinho: "You're grounded, I won't answer. Maybe next week." pic.twitter.com/AEnA19TYDT— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 23, 2025 Mourinho tók við Benfica í haust eftir erfiða byrjun liðsins á leiktíðinni. Benfica situr í þriðja sæti portúgölsku deildarinnar með 35 stig, þremur á eftir grönnum sínum í Sporting Lissabon og átta stigum frá toppliði Porto, sem Mourinho stýrði á sínum tíma við góðan orðstír. Benfica sækir Braga heim í næstu umferð deildarinnar þann 28. desember. Portúgalski boltinn Mest lesið Féll úr skíðalyftu og lést Fótbolti Goðsögn fallin frá Enski boltinn Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Íslenski boltinn Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Fótbolti Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Fótbolti Var frústreraður vegna landsliðsins Fótbolti Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Íslenski boltinn Kærður af knattspyrnusambandinu Enski boltinn Dreymir enn um Evrópu: „Ekki tilbúin að borga það sama“ Sport Fleiri fréttir „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Féll úr skíðalyftu og lést Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Var frústreraður vegna landsliðsins Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Mahrez batt enda á bið Alsíringa Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Viðurkenna að VAR hafi bilað Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Kaupmannahafnarbúi afgreiddi Úganda Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Iwobi og Lookman áberandi í sigri Nígeríu „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Amanda hætt hjá Twente Jackson hóf Afríkumótið með látum Sjá meira