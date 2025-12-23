Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Jón Ísak Ragnarsson skrifar 23. desember 2025 23:17 Trump á samkomu í síðustu viku. AP Hagvöxtur í Bandaríkjunum jókst hraðar en björtustu spár höfðu gert ráð fyrir á þriðja ársfjórðungi, þar sem útflutningur jókst og innlend eftirspurn var sterk. Hagvöxtur mælist nú 4,3 á ársgrundvelli, en á öðrum ársfjórðungi mældist hann 3,8 prósent, og er því um að ræða mesta hagvöxt sem mælst hefur á síðustu tveimur árum. Erlendir miðlar eins og BBC fjalla um málið en þar segir að Bandaríkjamenn hafi verið að fást við ýmsar áskoranir í innflytjendamálum og milliríkjaviðskiptum, en hagkerfið hafi staðið þetta af sér. Fram kemur að innflutningur Bandararíkjamanna hafi dregist saman í kjölfar umfangsmikilla innflutningstolla sem ríkisstjórn Donalds Trump lagði á flest önnur ríki. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, og Jerome Powell, seðlabankastjóri Bandaríkjanna fara yfir málin.AP Útflutningur hafi aftur á móti aukist verulega, eða um allt að 7,4 prósent. Aftur á móti hafi dregið úr fjárfestingum í Bandaríkjunum, og þá sé húsnæðismarkaðurinn erfiður erfiður og vextir enn þokkalega háir. „Þetta hagkerfi hefur staðið af sér allar dómsdagsspár síðan 2022,“ segir Aditya Bhave, aðalhagfræðingur bankans Bank of America við BBC. Hagvöxturinn hafi verið umfram spár bankans, sem gerðu ráð fyrir um 3,2 prósenta vexti. Í umfjöllun Telegraph er fullyrt að hagvöxturinn sé drifinn áfram af gríðarlegum fjárfestingum í gervigreindarfyrirtækjum og gagnaverum í tengslum við þau. Haft er eftir sérfræðingum þýska bankans Deutsche Bank, að án gervigreindarverkefnanna hefði hagvöxtur í Bandaríkjunum sennilega verið neikvæður. Í frétt Telegraph segir að útflutningur hafi aukist um 8,8 prósent á ársgrundvelli, og innflutningur dregist saman um 4,7 prósent. Donald Trump sagði í færslu á samfélagsmiðlum að árangurinn væri ábyrgri ríkisstjórn og tollastefnunni að þakka. „Fulla ferð áfram í gullöld Trumps. Við erum rétt að byrja,“ sagði hann. Truth Social Donald Trump Bandaríkin Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Innlent Maðurinn fundinn Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Innlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Fleiri Epstein-skjöl birt: Prinsinn bað um „óviðeigandi vinkonur“ Erlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Fleiri fréttir Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Prinsinn bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Baulað á Albanese á minningarathöfn á Bondi-strönd Kvarta yfir ritskoðun Epstein-skjala: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Níu skotnir til bana á krá Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Pútín sagður hafa valið Witkoff Gerðu umfangsmiklar árásir gegn ISIS í Sýrlandi Það helsta úr fyrsta skammti Epstein-skjalanna Epstein-skjölin birt Draga tilvist neðanjarðarhafs á Títan í efa Réðust á skip úr skuggaflotanum þúsundir kílómetra frá Úkraínu Sjá meira