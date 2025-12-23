Fullkrug leysir Origi af í Mílanó

Þýski framherjinn Nicklas Fullkrug er á förum frá West Ham til AC Milan að láni en belgíski framherjinn Divock Origi mun yfirgefa höfuðborg Ítalíu í janúar.
Fullkrug hefur átt erfitt uppdráttar síðan hann gekk til liðs við West Ham í ágúst 2024 frá Borussia Dortmund.
Hann hefur verið plagaður af meiðslum og aðeins spilað níu leiki í öllum keppnum, án þess að skora mark.
Nú liggur leiðin til AC Milan, sem fær hann að láni gegn því að greiða honum full laun og hefur möguleika á kaupum næsta sumar.
Liðið er í leit að framherja eftir að hafa misst Santiago Gimenez í meiðsli í október og mistekist að koma Divock Origi í gang.
Samningi Origi var rift í dag en hann hefur ekki spilað í rúmlega tvö ár.
Hann kom til Mílanó frá Liverpool, þar sem hann var í dýrlingatölu fyrir ótal eftirminnileg mörk, en náði sér aldrei á strik. Ekki heldur hjá Nottingham Forest í lánsdvöl á síðasta tímabili.