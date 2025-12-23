Innlent

Ekið á konu á Lang­holts­vegi

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Banaslys þegar ekið var á aldraða konu á Suðurlandsbraut á dögunum er fólki enn í fersku minni.
Ekið var á gangandi vegfaranda á gatnamótum Álfheima og Langholtsvegar í Reykjavík á ellefta tímanum í morgun. Sjúkrabíll var sendur á staðinn.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu varð slysið rétt fyrir klukkan hálf ellefu í morgun. Um er að ræða konu um þrítugt sem ekið var á.

Sjúkrabíllinn var enn á staðnum þegar Vísir náði tali af varðstjóra hjá slökkviliðinu. Upplýsingar um líðan og frekari tildrög liggja ekki fyrir.

Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál Slökkvilið

