Ekið á konu á Langholtsvegi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. desember 2025 10:43 Banaslys þegar ekið var á aldraða konu á Suðurlandsbraut á dögunum er fólki enn í fersku minni. Vísir/Vilhelm Ekið var á gangandi vegfaranda á gatnamótum Álfheima og Langholtsvegar í Reykjavík á ellefta tímanum í morgun. Sjúkrabíll var sendur á staðinn. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu varð slysið rétt fyrir klukkan hálf ellefu í morgun. Um er að ræða konu um þrítugt sem ekið var á. Sjúkrabíllinn var enn á staðnum þegar Vísir náði tali af varðstjóra hjá slökkviliðinu. Upplýsingar um líðan og frekari tildrög liggja ekki fyrir. Veistu meira? Sendu okkur fréttaskot. Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál Slökkvilið