Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 10:00 Arne Slot er ósáttur út í Micky van de Ven. Vísir/Getty Arne Slot segir Alexander Isak eiga eftir að vera fjarverandi í allavega tvo mánuði. Sænski framherjinn brákaði bein í fæti þegar hann var tæklaður af varnarmanni Tottenham um helgina. Micky van de Ven renndi sér í Isak þegar Svíinn skoraði fyrra mark Liverpool í 2-1 sigri í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi. Markið og tæklinguna má sjá eftir rúma mínútu í spilaranum hér fyrir neðan. Liverpool staðfesti vondan grun stuðningsmanna í gærkvöldi þegar félagið greindi frá því að Isak hefði brákað dálkbein í ökkla og gengist undir aðgerð. „Þetta verða löng meiðsli, allavega tveir mánuðir. Þetta eru mikil vonbrigði fyrir hann og okkur“ sagði svo þjálfari liðsins, Arne Slot, við BBC. „Fyrir mér er þetta glórulaus tækling. Ef þú tæklar svona tíu sinnum mun leikmaður meiðast alvarlega tíu sinnum“ sagði Slot einnig. Ekki eru þó allir sammála Slot og meira að segja einn harðasti Liverpool maður heims, Jamie Carragher, fyrrum leikmaður liðsins og sparkspekingur á SkySports, kom Micky van de Ven til varna í gær. „Ef ég set mig í hans spor, þá er þetta tækling sem ég hefði hent mér í. Hann er að reyna að komast fyrir boltann og hittir hann bara í kjölsoginu, þetta er óheppilegt en ég sé ekkert að þessu. Þú getur ekki bara leyft framherjanum að skjóta úr svona stöðu, en þetta er mjög óheppilegt fyrir Isak því þetta var líklega í fyrsta sinn sem hann átti góðan leik fyrir Liverpool“ sagði Carragher. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Salah færði Egyptum draumabyrjun Fótbolti Sagði látna systur sína hafa tryggt sigurinn ótrúlega Sport Steraleikarnir segi ungu fólki að það sé aldrei nógu fullkomið Sport Fleiri fréttir Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Sjá meira