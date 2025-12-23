Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú atvik þar sem menn eru sagðir hafa ráðist að ungum dreng þegar hann var á leið heim. Þetta kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en engar frekari upplýsingar er þar að finna um málið.
Lögregla rannsakar einnig eignaspjöll á bílskúr og innbrot í geymslur í fjölbýlishúsi.
Einn var handtekinn eftir að neyðarboð bárust frá strætisvagni vegna farþega sem var með uppsteyt. Viðkomandi neitaði að segja til nafns og var því fluttur á lögreglustöð en látinn laus eftir samtal.
Annar var handtekinn vegna óspekta á almannafæri og þá var ökumaður fluttur á lögreglustöð og vistaður í fangageymslu eftir að hafa haft uppi ógnandi tilburði á vettvangi og neitað að fylgja fyrirmælum lögreglu.
Alls voru sex stöðvaðir grunaðir um akstur undir áhrifum.