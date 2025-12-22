Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Kristján Már Unnarsson skrifar 22. desember 2025 21:51 Frá Blönduósi. Einar Árnason Hringvegurinn mun styttast umtalsvert á nokkrum köflum á Suðausturlandi á næstu tíu til fimmtán árum. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir styttingu framhjá Blönduósi, samkvæmt áformum sem kynnt eru í samgönguáætlun. Í fréttum Sýnar var fjallað um fyrirhugaðar styttingar á hringveginum, meðal annars langþráða styttingu í Hornafirði, sem stutt er í. Framkvæmdir við lagningu nýs vegar þvert yfir Hornafjörð hafa staðið yfir í þrjú ár og stóð til að opna hann fyrir þessi áramót. Núna segir upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, G. Pétur Matthíasson, að það eigi enn eftir að leggja bundið slitlag á veginn. Það verði ekki gert að vetri og því séu menn að horfa til næsta vors með opnun. Þá fæst tólf kílómetra stytting hringvegarins sem talin er skila ellefu prósenta arðsemi. Næsta stóra stytting á hringveginum fæst með nýja veginum yfir Hornafjörð.Egill Aðalsteinsson Í Öræfum þegar ekið er austur Skeiðarársand og komið yfir Morsá beygir hringvegurinn núna til norðurs í átt að Skaftafelli. Vegurinn liggur síðan í gegnum Öræfasveit og þar eru enn fjórar einbreiðar brýr. Þarna er núna búið að setja inn á samgönguáætlun nýja veglínu og hún styttir hringveginn um fimm kílómetra. Það á að byrja á þessu verki á öðru tímabili samgönguáætlunar eftir árið 2031 og arðsemi þess metur Vegagerðin tólf prósent. Fyrirhugaðar styttingar hringvegarins í Skaftárhreppi og Öræfasveit.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Í Skaftárhreppi austan Kirkjubæjarklausturs er einnig komið á dagskrá að færa hringveginn fjær sveitabæjum á Síðu, einnig á öðru tímabili samgönguáætlunar. Þar fæst eins kílómetra stytting og arðsemi upp á fimm prósent. Í Lónssveit er einbreið brú yfir Jökulsá í Lóni sem fyrirhugað er að endurnýja, þó ekki fyrr en eftir árið 2036, á þriðja tímabili samgönguáætlunar. Þar er hugmyndin að færa þjóðveginn nær sjónum og gæti breytt veglína þar stytt hringveginn um fimm kílómetra. Ný veglína um Lónssveit ásamt jarðgöngum undir Lónsheiði gætu stytt hringveginn um sautján kílómetra.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Þá eru Lónsheiðargöng núna komin á lista jarðganga sem skoða á betur. Þau gætu stytt hringveginn um tólf kílómetra og losað vegfarendur við bæði Hvalnes- og Þvottárskriður. -En hvað með styttingar norðanlands, eins og framhjá Blönduósi? Þetta er spurning sem þeir sem aka oft leiðina milli Reykjavíkur og Akureyrar spyrja eflaust. Svokölluð Húnavallaleið gæti stytt hringveginn um fjórtán kílómetra og er hún talin einhver arðbærasta framkvæmd vegakerfisins. Mögulegar vegstyttingar framhjá Blönduósi og Varmahlíð eru ekki á dagskrá samgönguáætlunar til ársins 2040.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Önnur arðbær vegstytting upp á fimm kílómetra gæti fengist í Skagafirði, Vindheimaleið framhjá Varmahlíð. Hvorug þessara vegstyttinga kemst hins vegar á blað í samgönguáætlun til næstu fimmtán ára, sem innviðaráðherra áformar að mæla fyrir á Alþingi í janúar. Samgönguáætlun Samgöngur Vegagerð Sveitarfélagið Hornafjörður Skaftárhreppur Húnabyggð Skagafjörður Tengdar fréttir Hringvegurinn styttist um tólf kílómetra fyrir lok árs Framkvæmdir við nýjan þjóðveg þvert yfir Hornafjörð skotganga og stefnir í að umferð verði hleypt á nýja Hornafjarðarfljótsbrú eftir átta mánuði. Við það styttist hringvegurinn um tólf kílómetra. 16. mars 2025 21:21 Verjast kröfum um styttingu vegarins framhjá Blönduósi Kröfur hafa komið fram um að stytting hringvegarins framhjá Blönduósi verði sett á samgönguáætlun. Undirskriftasöfnun, málinu til stuðnings, lýkur um helgina. 27. mars 2019 21:30 Hringvegurinn gæti styst um fjörutíu kílómetra Hringvegurinn um Suðausturland, frá Öræfum til Berufjarðar, gæti styst um nærri fjörutíu kílómetra, miðað við framkvæmdir sem ýmist eru hafnar eða á teikniborðinu. 25. október 2017 21:45 Mest lesið Gaf fingurinn á Miklubraut Innlent „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Innlent Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Innlent Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Erlent Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Innlent „Þetta hefur verið þungur tími“ Innlent Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Innlent Fleiri fréttir Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ „Þetta hefur verið þungur tími“ Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Færir nýársboðið fram á þrettándann Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á Suðurlandi Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Nú má heita Love, Tóní, Ranimosk og Draumur Kvartar til umboðsmanns og vonar að Vegagerðin sjái að sér Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Gyðingar á Íslandi upplifa aukinn ótta Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu Sjá meira