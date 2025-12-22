Innlent

Stytting fram­hjá Blöndu­ósi ekki á samgönguáætlun

Kristján Már Unnarsson skrifar
Frá Blönduósi.
Frá Blönduósi. Einar Árnason

Hringvegurinn mun styttast umtalsvert á nokkrum köflum á Suðausturlandi á næstu tíu til fimmtán árum. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir styttingu framhjá Blönduósi, samkvæmt áformum sem kynnt eru í samgönguáætlun.

Í fréttum Sýnar var fjallað um fyrirhugaðar styttingar á hringveginum, meðal annars langþráða styttingu í Hornafirði, sem stutt er í. Framkvæmdir við lagningu nýs vegar þvert yfir Hornafjörð hafa staðið yfir í þrjú ár og stóð til að opna hann fyrir þessi áramót.

Núna segir upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, G. Pétur Matthíasson, að það eigi enn eftir að leggja bundið slitlag á veginn. Það verði ekki gert að vetri og því séu menn að horfa til næsta vors með opnun. Þá fæst tólf kílómetra stytting hringvegarins sem talin er skila ellefu prósenta arðsemi.

Næsta stóra stytting á hringveginum fæst með nýja veginum yfir Hornafjörð.Egill Aðalsteinsson

Í Öræfum þegar ekið er austur Skeiðarársand og komið yfir Morsá beygir hringvegurinn núna til norðurs í átt að Skaftafelli. Vegurinn liggur síðan í gegnum Öræfasveit og þar eru enn fjórar einbreiðar brýr.

Þarna er núna búið að setja inn á samgönguáætlun nýja veglínu og hún styttir hringveginn um fimm kílómetra. Það á að byrja á þessu verki á öðru tímabili samgönguáætlunar eftir árið 2031 og arðsemi þess metur Vegagerðin tólf prósent.

Fyrirhugaðar styttingar hringvegarins í Skaftárhreppi og Öræfasveit.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Í Skaftárhreppi austan Kirkjubæjarklausturs er einnig komið á dagskrá að færa hringveginn fjær sveitabæjum á Síðu, einnig á öðru tímabili samgönguáætlunar. Þar fæst eins kílómetra stytting og arðsemi upp á fimm prósent.

Í Lónssveit er einbreið brú yfir Jökulsá í Lóni sem fyrirhugað er að endurnýja, þó ekki fyrr en eftir árið 2036, á þriðja tímabili samgönguáætlunar. Þar er hugmyndin að færa þjóðveginn nær sjónum og gæti breytt veglína þar stytt hringveginn um fimm kílómetra.

Ný veglína um Lónssveit ásamt jarðgöngum undir Lónsheiði gætu stytt hringveginn um sautján kílómetra.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Þá eru Lónsheiðargöng núna komin á lista jarðganga sem skoða á betur. Þau gætu stytt hringveginn um tólf kílómetra og losað vegfarendur við bæði Hvalnes- og Þvottárskriður.

-En hvað með styttingar norðanlands, eins og framhjá Blönduósi?

Þetta er spurning sem þeir sem aka oft leiðina milli Reykjavíkur og Akureyrar spyrja eflaust. Svokölluð Húnavallaleið gæti stytt hringveginn um fjórtán kílómetra og er hún talin einhver arðbærasta framkvæmd vegakerfisins.

Mögulegar vegstyttingar framhjá Blönduósi og Varmahlíð eru ekki á dagskrá samgönguáætlunar til ársins 2040.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Önnur arðbær vegstytting upp á fimm kílómetra gæti fengist í Skagafirði, Vindheimaleið framhjá Varmahlíð. Hvorug þessara vegstyttinga kemst hins vegar á blað í samgönguáætlun til næstu fimmtán ára, sem innviðaráðherra áformar að mæla fyrir á Alþingi í janúar.

