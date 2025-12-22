Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Sindri Sverrisson skrifar 22. desember 2025 21:19 Alexander Isak fótbrotnaði í leiknum á laugardaginn. Getty/Marc Atkins Búast má við því að sænski sóknarmaðurinn Alexander Isak, dýrasti leikmaður í sögu enska boltans, verði ekki með Liverpool næstu mánuðina eftir að hann fótbrotnaði í sigrinum gegn Tottenham á laugardaginn. Liverpool hefur nú staðfest að um brotið dálkbein (e. fibula) í ökkla sé að ræða og gekkst Isak undir aðgerð vegna meiðslanna í dag. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) Í tilkynningu Liverpool segir að enginn tímarammi hafi verið settur varðandi það hvenær Isak muni mögulega snúa aftur til leiks. Ljóst má vera að einhverjir mánuðir eru í það. Hinn 26 ára gamli Isak meiddist um leið og hann skoraði fyrra mark Liverpool í 2-1 sigrinum gegn Tottenham á laugardaginn, aðeins tíu mínútum eftir að hafa komið inn á sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks. Isak kom til Liverpool frá Newcastle í sumar eftir langan aðdraganda, fyrir 125 milljónir punda sem er hæsta verð sem enskt úrvalsdeildarfélag hefur greitt fyrir leikmann. Hann hefur hins vegar átt erfitt uppdráttar, meðal annars vegna meiðsla, og skorað þrjú mörk í sextán leikjum hingað til. Enski boltinn Mest lesið Hættur aðeins þrítugur Golf Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Fótbolti Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Steraleikarnir segi ungu fólki að það sé aldrei nógu fullkomið Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Fleiri fréttir Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Sjá meira