Guardiola mun vigta leik­menn Man City eftir jólin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er harður við sína leikmenn þegar kemur að líkamlegu ástandi.
Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er á leið til Barcelona til að eyða jólunum með fjölskyldu sinni en leikmenn hans verða samt að passa sig við matarborðið yfir jólin.

Guardiola segir að leikmenn Manchester City verði vigtaðir þegar þeir snúa aftur til æfinga til að athuga hvort þeir séu í nógu góðu formi til að spila gegn Nottingham Forest þann 27. desember.

City sigraði West Ham 3-0 á laugardag í síðasta leik sínum fyrir jól.

Vigtaðir fyrir síðasta leik

Guardiola sagði að leikmenn sínir hefðu verið vigtaðir fyrir leikinn gegn West Ham og staðist kröfurnar, og yrðu vigtaðir aftur þegar þeir mæta til æfinga í næstu viku.

„Um leið og þeir koma eftir þriggja daga frí vil ég sjá hvernig þeir koma til baka. Þeir mega borða en ég vil hafa stjórn á þeim,“ sagði Pep Guardiola.

Sá hinn sami verður eftir í Manchester

„Ímyndaðu þér leikmann sem er í fullkomnu formi núna en kemur svo þremur kílóum þyngri til baka. Sá hinn sami verður eftir í Manchester, hann mun ekki ferðast til Nottingham Forest,“ sagði Guardiola.

Guardiola er þekktur fyrir að vera strangur þjálfari þegar kemur að líkamlegu ástandi leikmanna og árið 2016 vísaði hann nokkrum leikmönnum úr aðalliðsæfingum þar til þeir náðu ákveðnum þyngdarmarkmiðum.

Fyrrverandi bakvörður City, Gael Clichy, sagði að Guardiola hefði sagt leikmönnum sínum að forðast pítsu, suma safa og ákveðinn „þungan mat“.

Guardiola baðst áður afsökunar á ummælum sínum um Kalvin Phillips eftir að hafa sagt að miðjumaður City hefði verið „of þungur“ þegar hann sneri aftur af HM í Katar 2022.

Tveimur stigum á eftir toppliðinu

City er tveimur stigum á eftir toppliði ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, sem sigraði Everton 1-0 á laugardag, og mætir Forest áður en liðið spilar útileik gegn Sunderland á nýársdag.

Guardiola sagði að hann hefði engar áhyggjur af líkamlegu ástandi eða hlaupagetu liðsins, en þeir þyrftu einfaldlega „að spila betur“.

Báðu um frí en fengu ekki

„Leikmennirnir báðu mig um frí frá æfingu á morgun [sunnudag] og ég sagði nei, því þeir spiluðu ekki nógu vel,“ sagði Guardiola.

„Þannig að á sunnudag er endurheimt, æfing fyrir þá sem spiluðu ekki, og eftir þriggja daga frí hafa þeir tvo daga til að undirbúa sig fyrir Nottingham Forest.“

Guardiola bætti við að það væri mikilvægt fyrir leikmenn sína að eyða tíma með fjölskyldum sínum yfir jólin.

„Ég hef lært það frá Englandi, síðan ég kom, að gefa þeim frídag þegar það er hægt,“ bætti Guardiola við.

„Leikjadagskráin er svo þétt og leikmennirnir þurfa að gleyma. Þegar kemur að leiknum verða þeir ferskir í fótunum,“ sagði Guardiola.

