Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. desember 2025 12:00 Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er harður við sína leikmenn þegar kemur að líkamlegu ástandi. Getty/Martin Rickett Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, er á leið til Barcelona til að eyða jólunum með fjölskyldu sinni en leikmenn hans verða samt að passa sig við matarborðið yfir jólin. Guardiola segir að leikmenn Manchester City verði vigtaðir þegar þeir snúa aftur til æfinga til að athuga hvort þeir séu í nógu góðu formi til að spila gegn Nottingham Forest þann 27. desember. City sigraði West Ham 3-0 á laugardag í síðasta leik sínum fyrir jól. Vigtaðir fyrir síðasta leik Guardiola sagði að leikmenn sínir hefðu verið vigtaðir fyrir leikinn gegn West Ham og staðist kröfurnar, og yrðu vigtaðir aftur þegar þeir mæta til æfinga í næstu viku. „Um leið og þeir koma eftir þriggja daga frí vil ég sjá hvernig þeir koma til baka. Þeir mega borða en ég vil hafa stjórn á þeim,“ sagði Pep Guardiola. Sá hinn sami verður eftir í Manchester „Ímyndaðu þér leikmann sem er í fullkomnu formi núna en kemur svo þremur kílóum þyngri til baka. Sá hinn sami verður eftir í Manchester, hann mun ekki ferðast til Nottingham Forest,“ sagði Guardiola. Guardiola er þekktur fyrir að vera strangur þjálfari þegar kemur að líkamlegu ástandi leikmanna og árið 2016 vísaði hann nokkrum leikmönnum úr aðalliðsæfingum þar til þeir náðu ákveðnum þyngdarmarkmiðum. Fyrrverandi bakvörður City, Gael Clichy, sagði að Guardiola hefði sagt leikmönnum sínum að forðast pítsu, suma safa og ákveðinn „þungan mat“. Guardiola baðst áður afsökunar á ummælum sínum um Kalvin Phillips eftir að hafa sagt að miðjumaður City hefði verið „of þungur“ þegar hann sneri aftur af HM í Katar 2022. Tveimur stigum á eftir toppliðinu City er tveimur stigum á eftir toppliði ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, sem sigraði Everton 1-0 á laugardag, og mætir Forest áður en liðið spilar útileik gegn Sunderland á nýársdag. Guardiola sagði að hann hefði engar áhyggjur af líkamlegu ástandi eða hlaupagetu liðsins, en þeir þyrftu einfaldlega „að spila betur“. Báðu um frí en fengu ekki „Leikmennirnir báðu mig um frí frá æfingu á morgun [sunnudag] og ég sagði nei, því þeir spiluðu ekki nógu vel,“ sagði Guardiola. „Þannig að á sunnudag er endurheimt, æfing fyrir þá sem spiluðu ekki, og eftir þriggja daga frí hafa þeir tvo daga til að undirbúa sig fyrir Nottingham Forest.“ Guardiola bætti við að það væri mikilvægt fyrir leikmenn sína að eyða tíma með fjölskyldum sínum yfir jólin. „Ég hef lært það frá Englandi, síðan ég kom, að gefa þeim frídag þegar það er hægt,“ bætti Guardiola við. „Leikjadagskráin er svo þétt og leikmennirnir þurfa að gleyma. Þegar kemur að leiknum verða þeir ferskir í fótunum,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Ótrúleg tíðindi á HM í pílukasti: „Mikið sjokk“ Sport Freyr himinlifandi með íslensku strákana Fótbolti „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Enski boltinn Óttast að Isak hafi fótbrotnað Enski boltinn Fleiri fréttir „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Sjá meira