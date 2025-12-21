„Þetta er bara ljótt“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. desember 2025 12:31 Þórhalli Gunnarssyni þykir ekki mikið til aðgerðapakka menningarráðherra koma. Vísir/Samsett Deildar meiningar eru um kynnta aðgerðaráætlun Loga Más Einarssonar menningarráðherra á fjölmiðlamarkaði. Sjálfur segir Logi aðgerðirnar skýrar, fjármagnaðar og til þess gerðar að efla lýðræðið í landinu en Þórhallur Gunnarsson fjölmiðlamaður segir aðgerðirnar þunnt kaffi. Logi Már menningarráðherra ræddi nýkynnta aðgerðaáætlun á fjölmiðlamarkaði í Sprengisandi í morgun en hann felur í sér tvískíptan styrktarsjóð. Núgildandi styrkjakerfi, sem hann kallar grunnpottinn, verður haldið. Það hefur numið um fimm hundruð milljón krónum í beinum styrki til fjölmiðlafyrirtækja á borð við Sýn og Árvakur. Helsta breytingin á því felst í að sett verði þak á umsvif Rúv á auglýsingamarkaði sem nemur um það bil þeim umsvifum sem Ríkisútvarpið hefur nú, en 12 prósent af auglýsingatekjum sem muni nema um 300 milljónum bætist við fyrrnefndan sjóð. Því til viðbótar bætist við svokallaður hundrað milljóna króna almannaþjónustupottur sem skipt verði á milli þeirra fjölmiðlafyrirtækja sem sinna almannaþjónustuhlutverki. Hlutlægir mælikvarðar Fylgst verði með því í gegnum hlutlæga mælikvarða að styrkjaupphæðin renni í raun og veru til bættrar fjölmiðlunar. „Við verðum með nokkra hlutlæga mælikvarða eða kröfur. Það er meðal annars fjöldi blaðamanna á ritstjórn. Það er daglegur fréttaflutningur og að það séu fjölbreytt efnistök og að þau séu landsdekkandi,“ segir Logi. „Við viljum að þessir fjölmiðlar sem fara í þennan pott númer tvö [miðlar sem sinna almannaþjónustu] séu með viðbragðsgetu meira og minna allan sólarhringinn með einhverjum hætti. Við ætlumst til þess að þeir séu með kosningaumfjöllun á landsvísu. Þetta eru tæki til að efla lýðræðisumræðu og lýðræðið í landinu, standa vörð um það,“ segir hann. Þórhallur Gunnarsson fjölmiðlamaður segir að aðgerðaráætlunin muni ekki hafa tilætluð áhrif. Enginn fyrrnefndra potta sé ætlaður blaðamennsku né því fólki sem býr til frétta og dagskrárefni. Þrátt fyrir að fimm hundruð milljónir króna hafi verið varið í að styrkja einkarekna fjölmiðla undanfarin ár fækki blaðamönnum. „Þetta er ljótt. Þau eru búin að taka af ykkur bestu blaðamennina og setja þá inn í stofnanir til að upplýsa síðan ykkur sem standið veikari eftir. Þetta er þveröfugt við það fjölmiðlaumhverfi sem ætti að vera,“ segir Þórhallur í samtali við fréttastofu. Sterkara fjölmiðlafólk eina viðspyrnan Þörf sé á beinum aðgerðum til stuðnings blaðamönnum og dagskrárgerðarmönnum sem hvergi beri á í aðgerðapakkanum. „Logi talar um viðspyrnu gagnvart erlendum fjölmiðlum og þess vegna séu þessar tillögur svo snjallar. Eina alvöru viðspyrnan gagnvart erlendri fjölmiðlasamkeppni er sterkara fjölmiðlafólk. Að fólk fái sómasamleg laun, sjálfstæði gagnvart eigendum eða geti sinnt blaðamennskunni án þess að treysta á fjársterka einstaklinga,“ segir hann. Áætlun ráðherra geri það að verkum þess að fjölmiðlar verði upp á náð auglýsingadeildar Rúv komnir. „Þá þarft þú að bíða eftir sem fjölmiðill hvernig Rúv gengur. Þú vilt bara að Rúv stofni Rás 3 til þess að Rúv gangi betur að selja auglýsingar og þitt kött verði hærra,“ segir hann. Í frétt um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar kom fram að tólf prósent auglýsingatekna Rúv færu í sérsjóð en rétt er að þau bætast við þann sjóð sem fyrir er. Vísir er í eigu Sýnar. 