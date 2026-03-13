Innlent

Rændi verslun vopnaður hníf

Samúel Karl Ólason skrifar
Alls voru 55 mál bókuð í kerfi lögreglu frá klukkan fimm í gær til fimm í morgun.
Lögregluþjónar handtóku í gær mann á höfuðborgarsvæðinu sem hafði rænt verslun. Maðurinn var bæði í annarlegu ástandi og vopnaður hníf. Þá hafði hann haft í hótunum við fólk og var vistaður í fangaklefa.

Þetta var á yfirráðasvæði lögreglustöðvar 1, sem sér um Austurbæ, miðbæinn og Seltjarnarnes. Þar var lögreglan einnig kölluð til vegna þjófnaðar í verslun en það var leyst á vettvangi.

Frá lögreglustöð 4, sem sér um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, voru lögregluþjónar kallaðir út vegna húsbrots. Tveir menn höfðu farið inn í húsnæði sem var ekki í notkun en við afskipti lögreglu fundust fíkniefni á öðrum þeirra.

