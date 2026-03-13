Innlent

Listi Fram­sóknar í Kópa­vogi kynntur og Orri á­fram odd­viti

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Listi Framsóknar í Kópavogi hefur nú verið kynntur.
Framsóknarflokkurinn í Kópavogi hefur kynnt lista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningar. Orri Hlöðversson stjórnarformaður Frumherja og bæjarfulltrúi verður áfram oddviti listans.

Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að annað sæti skipi Björg Baldursdóttir skólastjóri og bæjarfulltrúi. Þriðja sætið skipar Gunnar Sær Ragnarsson, lögfræðingur og það fjórða skipar Svava H. Friðgeirsdóttir skjalastjóri. Í fimmta og sjötta sæti eru síðan Heiðdís Geirsdóttir, félagsfræðingur og Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, forstöðumaður og knattspyrnuþjálfari.

„Hér er saman kominn þéttur og góður hópur fólks með fjölbreyttan bakgrunn og mikla reynslu. Nú tekur við vinna við að koma á framfæri við kjósendur okkar góðu verkum undanfarin ár,“ er haft eftir Orra í tilkynningunni. Framsókn hefur átt aðild að meirihluta bæjarstjórnar á því kjörtímabili sem nú er að líða. Þar er að nógu að taka að sögn Orra. Framsókn í Kópavogi fékk tvo fulltrúa af 11 í bæjarstjórn í síðustu sveitarstjórnarkosningum árið 2022

„Vil ég þar sérstaklega nefna þétt og gott aðhald á rekstri bæjarins, uppbyggingu íþróttamannvirkja, einbeitta stefnu í skólamálum, öfluga velferðarþjónustu, umbætur og kraft i menningarmálum að ógleymdu Kópavogsmódelinu í leikskólamálum.“

Á listanum eru:

  1. Orri V. Hlöðversson - Framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi
  2. Björg Baldursdóttir - Grunnskólastjóri og bæjarfulltrúi
  3. Gunnar Sær Ragnarsson - Lögfræðingur
  4. Svava H Friðgeirsdóttir - Skjalastjóri
  5. Heiðdís Geirsdóttir - Félagsfræðingur
  6. Ásgerður Stefanía Baldursdóttir - Forstöðumaður
  7. Bergrún Ósk Ólafsdóttir - Hönnuður
  8. Sveinn Gíslason - Rekstrarhagfræðingur
  9. Stefán Atli Rúnarson - Ráðgjafi
  10. Haukur Thors Einarsson - Sálfræðingur
  11. Atli Ársælsson - Nemi
  12. Kristinn Dagur Gissurarson - Viðskiptafræðingur
  13. Guðrún S. Viggósdóttir - Fv. hjúkrunardeildarstjóri
  14. Atli Ómarsson - Viðskiptafræðingur
  15. Þórunn K. Matthíasdóttir - Kennslufræðingur og eldri borgari
  16. Baldur Þór Baldvinsson - Eldri borgari og húsasmíðameistari
  17. Díana Íva Gunnarsdóttir - Stílisti
  18. Einar Gunnar Bollason - Íþróttakennari
  19. Margrét Sigmundsdóttir - Lífsþjálfi
  20. Sigrún Hulda Jónsdóttir - Deildarstjóri
  21. Willum Þór Þórsson - Forseti ÍSÍ, fv. ráðherra og þingmaður
  22. Birkir Jón Jónsson - Fv. bæjarfulltrúi og fyrrv. alþingismaður
