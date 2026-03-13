Framsóknarflokkurinn í Kópavogi hefur kynnt lista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningar. Orri Hlöðversson stjórnarformaður Frumherja og bæjarfulltrúi verður áfram oddviti listans.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að annað sæti skipi Björg Baldursdóttir skólastjóri og bæjarfulltrúi. Þriðja sætið skipar Gunnar Sær Ragnarsson, lögfræðingur og það fjórða skipar Svava H. Friðgeirsdóttir skjalastjóri. Í fimmta og sjötta sæti eru síðan Heiðdís Geirsdóttir, félagsfræðingur og Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, forstöðumaður og knattspyrnuþjálfari.
„Hér er saman kominn þéttur og góður hópur fólks með fjölbreyttan bakgrunn og mikla reynslu. Nú tekur við vinna við að koma á framfæri við kjósendur okkar góðu verkum undanfarin ár,“ er haft eftir Orra í tilkynningunni. Framsókn hefur átt aðild að meirihluta bæjarstjórnar á því kjörtímabili sem nú er að líða. Þar er að nógu að taka að sögn Orra. Framsókn í Kópavogi fékk tvo fulltrúa af 11 í bæjarstjórn í síðustu sveitarstjórnarkosningum árið 2022
„Vil ég þar sérstaklega nefna þétt og gott aðhald á rekstri bæjarins, uppbyggingu íþróttamannvirkja, einbeitta stefnu í skólamálum, öfluga velferðarþjónustu, umbætur og kraft i menningarmálum að ógleymdu Kópavogsmódelinu í leikskólamálum.“
Á listanum eru: