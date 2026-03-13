Losun virkjana fjórðungi minni með nýrri lofthreinsistöð Kjartan Kjartansson skrifar 13. mars 2026 13:55 Lofthreinsistöðin Steingerður sem var opnuð við Hellisheiðarvirkjun í fyrra. Hún fangar nær allt gas frá virkjunni og er henni þakkað fyrir mikinn samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá virkjunum Orku náttúrunnar í fyrra. Orkuveitan Jarðvarmavirkjanir Orku náttúrunnar losuðu tæplega fjórðungi minna af gróðurhúsalofttegundum í fyrra en árið á undan. Árangurinn er fyrst og fremst rakinn til nýrrar föngunarstöðvar á Hellisheiði sem á að draga enn frekar úr losuninni á þessu ári. Töluvert magn gróðurhúsalofttegunda sem valda hnattrænni hlýnun losnar við vinnslu á jarðvarma. Hellisheiðarvirkjun hefur þannig losað um 40 þúsund tonn af koltvísýringi á ári og virkjunin á Nesjavöllum um tíu þúsund tonn. Steingerður, ný og stærri lofthreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun, var tekin í notkun í fyrra. Hún er sögð meginskýring þess að losun virkjana Orku náttúrunnar dróst saman um 24 prósent í fyrra, að því er kemur fram í loftslagsbókhaldi Orkuveitunnar, móðurfélags Orku náttúrunnar. Hreinsistöðin fangar nær allt gas frá virkjuninni og bindur varanlega í berg með tækni Carbfix, dótturfélags Orkuveitunnar, sem var þróuð á Hellisheiði. Losun Hellisheiðarvirkjunar dregst væntanlega enn meira saman á þessu ári þegar hún verður í fullum rekstri. Hún var tekin í notkun um mitt ár í fyrra. Auk koltvísýrings fangar hreinsistöðin brennisteinsvetni úr gufunni frá virkjuninni en það veldur meðal annars loftmengun í mannabyggðum. Tilraunir standa enn yfir með niðurdælingu gass frá Nesjavallavirkjun. Rafvæða bílaflota og boranir og stefna á grænni innkaup Innkaup á stáli eru sögð stærsti losunarþátturinn í starfsemi Orkuveitunnar á eftir jarðvarmavirkjununum. Langtímastefna fyrirtækisins er sögð sú að kaupa grænni efni en sú framleiðsla er enn takmörkuð í heiminum. Um sextíu prósent bílaflota Orkuveitunnar er nú rafknúinn, þar af allir fólksbílar hennar. Markmið Orkuveitunnar er að allur flotinn verði knúinn endurnýjanlegum orkugjöfum við lok þessa áratugs. Nær öll borverkefni við jarðhitavirkjanir hafi verið knúin rafmagni frá árinu 2017. Í nýju borútboði fyrir næstu ár verður einnig krafa um að rafmagnsborar verði notaðir í verkefnum sem tengjast hitaveitu og köldu vatni. Loftslagsmál Orkumál Jarðhiti Mest lesið Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent „Ég var skelfingu lostinn“ Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Fleiri fréttir Losun virkjana fjórðungi minni með nýrri lofthreinsistöð Vegurinn á Bolafjall ekki lengur á ábyrgð utanríkisráðuneytisins Átta ár fyrir gróf brot gegn gestkomandi barni og eiginkonu Hrönn og Þórir hafna helstu ávirðingum á RIFF „Ég var skelfingu lostinn“ Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Sjá meira