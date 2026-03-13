Innlent

Losun virkjana fjórðungi minni með nýrri loft­hreinsistöð

Kjartan Kjartansson skrifar
Lofthreinsistöðin Steingerður sem var opnuð við Hellisheiðarvirkjun í fyrra. Hún fangar nær allt gas frá virkjunni og er henni þakkað fyrir mikinn samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá virkjunum Orku náttúrunnar í fyrra. Orkuveitan

Jarðvarmavirkjanir Orku náttúrunnar losuðu tæplega fjórðungi minna af gróðurhúsalofttegundum í fyrra en árið á undan. Árangurinn er fyrst og fremst rakinn til nýrrar föngunarstöðvar á Hellisheiði sem á að draga enn frekar úr losuninni á þessu ári.

Töluvert magn gróðurhúsalofttegunda sem valda hnattrænni hlýnun losnar við vinnslu á jarðvarma. Hellisheiðarvirkjun hefur þannig losað um 40 þúsund tonn af koltvísýringi á ári og virkjunin á Nesjavöllum um tíu þúsund tonn.

Steingerður, ný og stærri lofthreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun, var tekin í notkun í fyrra. Hún er sögð meginskýring þess að losun virkjana Orku náttúrunnar dróst saman um 24 prósent í fyrra, að því er kemur fram í loftslagsbókhaldi Orkuveitunnar, móðurfélags Orku náttúrunnar.

Hreinsistöðin fangar nær allt gas frá virkjuninni og bindur varanlega í berg með tækni Carbfix, dótturfélags Orkuveitunnar, sem var þróuð á Hellisheiði. Losun Hellisheiðarvirkjunar dregst væntanlega enn meira saman á þessu ári þegar hún verður í fullum rekstri. Hún var tekin í notkun um mitt ár í fyrra.

Auk koltvísýrings fangar hreinsistöðin brennisteinsvetni úr gufunni frá virkjuninni en það veldur meðal annars loftmengun í mannabyggðum.

Tilraunir standa enn yfir með niðurdælingu gass frá Nesjavallavirkjun.

Rafvæða bílaflota og boranir og stefna á grænni innkaup

Innkaup á stáli eru sögð stærsti losunarþátturinn í starfsemi Orkuveitunnar á eftir jarðvarmavirkjununum. Langtímastefna fyrirtækisins er sögð sú að kaupa grænni efni en sú framleiðsla er enn takmörkuð í heiminum.

Um sextíu prósent bílaflota Orkuveitunnar er nú rafknúinn, þar af allir fólksbílar hennar. Markmið Orkuveitunnar er að allur flotinn verði knúinn endurnýjanlegum orkugjöfum við lok þessa áratugs.

Nær öll borverkefni við jarðhitavirkjanir hafi verið knúin rafmagni frá árinu 2017. Í nýju borútboði fyrir næstu ár verður einnig krafa um að rafmagnsborar verði notaðir í verkefnum sem tengjast hitaveitu og köldu vatni.

Loftslagsmál Orkumál Jarðhiti

