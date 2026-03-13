Innlent

Ó­veðrinu slotað og ASÍ með á­hyggjur af bensínverðinu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf.
Í hádegisfréttum fjöllum við um óveðrið sem gekk yfir norðvesturhluta landsins í gær.

Óveðrinu hefur nú slotað og Höltvörðuheiðin opnaði á ellefta tímanum. Við heyrum í manni fyrir vestan sem óttaðist um líf sitt eftir að hann lenti í litlu snjóflóði fyrir vestan í gær.

Þá tökum við stöðuna í Íran og heyrum í formanni Félags heimilislækna. 

Einnig fjöllum við um opinbera útför Davíðs Oddssonar sem fram fer eftir hádegið og ræðum við Guðmund Hálfdánarson sagnfræðing um arfleifð hans.

Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónus deildina í körfubolta þar sem Grindvíkingar gætu tryggt sér titil í kvöld. 

