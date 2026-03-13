Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 13. mars 2026 11:37 Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir Í hádegisfréttum fjöllum við um óveðrið sem gekk yfir norðvesturhluta landsins í gær. Óveðrinu hefur nú slotað og Höltvörðuheiðin opnaði á ellefta tímanum. Við heyrum í manni fyrir vestan sem óttaðist um líf sitt eftir að hann lenti í litlu snjóflóði fyrir vestan í gær. Þá tökum við stöðuna í Íran og heyrum í formanni Félags heimilislækna. Einnig fjöllum við um opinbera útför Davíðs Oddssonar sem fram fer eftir hádegið og ræðum við Guðmund Hálfdánarson sagnfræðing um arfleifð hans. Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónus deildina í körfubolta þar sem Grindvíkingar gætu tryggt sér titil í kvöld. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. mars 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Innlent Fleiri fréttir „Áttaði mig fyrst á þessu þegar ég kom heim“ Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Sjá meira