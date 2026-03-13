Innlent

Vegurinn á Bola­fjall ekki lengur á á­byrgð utan­ríkis­ráðu­neytisins

Atli Ísleifsson skrifar
Frá árinu 1985 hefur utanríkisráðuneytið haft á leigu landsvæði frá Bolungarvíkurkaupstað á Bolafjalli vegna reksturs ratsjárstöðvar.
Utanríkisráðuneytið, Bolungarvíkurkaupstaður og varnarmálasvið Landhelgisgæslunnar hafa undirritað samkomulag um veghald á Bolafjalli og hefur ábyrgð á rekstri vegarins verið flutt frá utanríkisráðuneytinu til Bolungarvíkurkaupstaðar.

Frá árinu 1985 hefur utanríkisráðuneytið haft á leigu landsvæði frá Bolungarvíkurkaupstað á Bolafjalli vegna reksturs ratsjárstöðvar, en vegur upp að stöðinni var lagður í kjölfarið.

Í tilkynningu á vef utanrríkisráðuneytisins segir að varnarmálasvið Landhelgisgæslunnar fari með daglegan rekstur ratsjárstöðvarinnar og hafi auk þess sinnt viðhaldi vegarins í umboði utanríkisráðuneytisins.

„Vegurinn hefur verið opinn almennri umferð á sumrin, en þannig hefur verið tryggt aðgengi að vinsælum útsýnispalli á toppi Bolafjalls, sem tekinn var í notkun 1. september 2022. Síðan þá hefur umferð um fjallið stóraukist yfir sumartímann með tilheyrandi aukningu á viðhaldskostnaði.

Með samkomulaginu sem undirritað var í dag hefur Bolungarvíkurkaupstaður nú tekið yfir rekstur og viðhald vegarins í samráði við utanríkisráðuneytið og varnarmálasvið LHG og hyggst sveitarfélagið ráðast í framkvæmdir á veginum til að tryggja umferðaröryggi,“ segir í tilkynningu á vef ráðuneytisins.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ásamt Jóni Páli Hreinssyni, bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar, og Jóni B. Guðnasyni framkvæmdastjóra varnarmálasviðs Landhelgisgæslu Íslands.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að þetta sé samkomulag sem gagnist öllum hlutaðeigandi, þar sem nú geti Bolvíkingar byggt upp frekari ferðaþjónustu með því að fjárfesta í veginum til að gera hann enn aðgengilegri fyrir þær þúsundir ferðamanna sem heimsæki Bolafjall á hverju ári til að upplifa hið ólýsanlega útsýni sem við blasir uppi á fjallstindinum. 

„Á sama tíma er aðgengi starfsfólks að ratsjárstöðinni tryggt og samráð okkar við sveitarfélagið um opnun og lokun vegarins þegar svo ber undir fest í sessi,“ er haft eftir Þorgerði. 

