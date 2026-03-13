Innlent

Fimm fólks­bílar og flutninga­bíll fastir á Holta­vörðu­heiði

Lovísa Arnardóttir skrifar
Enginn komst fram hjá flutningabílnum sem var fastur á Holtavörðuheiðinni.
Landsbjörg

Björgunarsveitir á Norðurlandi aðstoðuðu 25 manns niður af Holtavörðuheiði í gærkvöldi. Meirihlutinn fékk gistingu í Reykjaskóla. Björgunarsveitir fóru aftur á heiðina í morgun til að losa bílana sem þar sátu fastir, alls festust fimm fólksbílar og einn flutningabíll í óveðri í gær. 

 Allir fólksbílar eru nú lausir, samkvæmt tilkynningu Landsbjargar, og komnir niður af heiðinni en einn flutningabíll er enn fastur og unnið er að því að losa hann. Gular viðvaranir voru í gildi í gær á svæðinu vegna norðan hríðar. Þær runnu út í morgun.

„Allt í allt voru 25 manns fluttir í bílum björgunarsveita niður af heiðinni í gærkvöldi, einn sem fór suður af en tuttugu og fjórir voru fluttir niður af heiðinni norðanverðri,“ segir í tilkynningu frá Landsbjörg.

Frá björgunaraðgerðum björgunarsveitar í gær. Eins og má sjá er skyggnið hrikalegt. Landsbjörg

Þar kemur fram að ferðamennirnir hafi fengið næturgistingu í Reykjaskóla.

„Húsráðendur opnuðu dyr sínar og komu lúnum ferðalöngum í uppbúin rúm. Það má því segja að nokkurs konar fjöldahjálparstöð hafi verið opnuð þar í gær. Auk þessa var þó nokkrum fjölda fólks hjálpað niður í eigin bílum í gær,“ segir í tilkynningunni.

Björgunarsveitir aðstoðuðu við að losa bíla og koma þeim af heiðinni. Landsbjörg

Flutningabíllinn ekki losaður auðveldlega

Í tilkynningu segir að í svokallaðri Hæðarsteinsbrekku hafi setið fastur flutningabíll en fram hjá honum var ekkert farartæki fært og ljóst að hann verður ekki losaður auðveldlega.

„Nú er verkefnið að flytja úr Reykjaskóla aftur bílstjóra þeirra bíla sem skildir voru eftir og koma þeim í gang og losa svo ruðningstæki Vegagerðarinnar geti opnað veginn. Alls voru skildir eftir fimm fólksbílar auk flutningabílsins sem sat fastur í Hæðarsteinsbrekku.“

Fimm fólksbílar voru fastir og einn flutningabíll. Landsbjörg
