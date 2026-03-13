Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Lovísa Arnardóttir skrifar 13. mars 2026 10:56 Enginn komst fram hjá flutningabílnum sem var fastur á Holtavörðuheiðinni. Landsbjörg Björgunarsveitir á Norðurlandi aðstoðuðu 25 manns niður af Holtavörðuheiði í gærkvöldi. Meirihlutinn fékk gistingu í Reykjaskóla. Björgunarsveitir fóru aftur á heiðina í morgun til að losa bílana sem þar sátu fastir, alls festust fimm fólksbílar og einn flutningabíll í óveðri í gær. Allir fólksbílar eru nú lausir, samkvæmt tilkynningu Landsbjargar, og komnir niður af heiðinni en einn flutningabíll er enn fastur og unnið er að því að losa hann. Gular viðvaranir voru í gildi í gær á svæðinu vegna norðan hríðar. Þær runnu út í morgun. „Allt í allt voru 25 manns fluttir í bílum björgunarsveita niður af heiðinni í gærkvöldi, einn sem fór suður af en tuttugu og fjórir voru fluttir niður af heiðinni norðanverðri,“ segir í tilkynningu frá Landsbjörg. Frá björgunaraðgerðum björgunarsveitar í gær. Eins og má sjá er skyggnið hrikalegt. Landsbjörg Þar kemur fram að ferðamennirnir hafi fengið næturgistingu í Reykjaskóla. „Húsráðendur opnuðu dyr sínar og komu lúnum ferðalöngum í uppbúin rúm. Það má því segja að nokkurs konar fjöldahjálparstöð hafi verið opnuð þar í gær. Auk þessa var þó nokkrum fjölda fólks hjálpað niður í eigin bílum í gær,“ segir í tilkynningunni. Björgunarsveitir aðstoðuðu við að losa bíla og koma þeim af heiðinni. Landsbjörg Flutningabíllinn ekki losaður auðveldlega Í tilkynningu segir að í svokallaðri Hæðarsteinsbrekku hafi setið fastur flutningabíll en fram hjá honum var ekkert farartæki fært og ljóst að hann verður ekki losaður auðveldlega. „Nú er verkefnið að flytja úr Reykjaskóla aftur bílstjóra þeirra bíla sem skildir voru eftir og koma þeim í gang og losa svo ruðningstæki Vegagerðarinnar geti opnað veginn. Alls voru skildir eftir fimm fólksbílar auk flutningabílsins sem sat fastur í Hæðarsteinsbrekku.“ Fimm fólksbílar voru fastir og einn flutningabíll. Landsbjörg Veður Færð á vegum Húnaþing vestra Björgunarsveitir Ferðaþjónusta Mest lesið Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Innlent Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Innlent Ekkert lát á árásum Ísraela og hvatt til rýmingar á stóru svæði Erlent Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Innlent Telur að Bandaríkjastjórn vilji sundra Evrópu Erlent Fleiri fréttir Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Miðflokkur kynnir sex efstu í Garðabæ Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sjá meira