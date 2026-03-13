Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Kjartan Kjartansson skrifar 13. mars 2026 12:09 Björgunarsveitarfólk notar meðal annars sleða og snjóbíla til að komast að gönguskíðafólki á Hofsjökli. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Landsbjörg Björgunarsveitarfólk af Suðurlandi er á leið að Hofsjökli til að aðstoða þrjá gönguskíðamenn. Þeir óskuðu eftir aðstoð í morgun vegna þess að þeir væru orðnir kaldir og blautir. Fólkið heldur nú kyrru fyrir þar til björgunarsveitarfólk á sleðum og snjóbílum kemst að þeim, að því er kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Landsbjörg Þar segir einnig frá því að björgunarsveitirnar Blanda á Blönduósi og Strönd á Skagaströnd hafi verið kallaðar út vegna ferðalanga á breyttum jeppum sem höfðu farið norður Kjöl en lent í vandræðum skammt frá Hveravöllum rétt fyrir miðnætti. Færðin hafði reynst þeim erfið og bilanir komu upp, meðal annars brotið framdrif, svo þeir komust ekki lengra. Björgunarmenn gátu komið einum bíl af þremur niður en fólk úr hinum tveimur var tekið um borð í bíla björgunarsveita en bílarnir skildir eftir. Björgunarmenn komu til byggða rétt fyrir klukkan 10 í morgun eftir um átta tíma ferðalag. Björgunarsveitir Mest lesið Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Innlent Virðast ekki hafa gert ráð fyrir að sundið myndi lokast Erlent Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Innlent Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Innlent Bandarísk herflugvél fórst í Írak Erlent Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Innlent Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Innlent Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Innlent Svíar stöðvuðu annað skuggaskip Erlent Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Innlent Fleiri fréttir „Áttaði mig fyrst á þessu þegar ég kom heim“ Aðstoða blauta og kalda gönguskíðamenn á Hofsjökli Óveðrinu slotað og ASÍ með áhyggjur af bensínverðinu Fimm fólksbílar og flutningabíll fastir á Holtavörðuheiði Allt sem íbúar og tónleikagestir þurfa að vita Vaktin: Útför Davíðs Oddssonar Listi Framsóknar í Kópavogi kynntur og Orri áfram oddviti Segir gæði sérnáms heimilislækna í hættu Davíð Oddsson borinn til grafar í dag Rændi verslun vopnaður hníf Rannsaka hvernig tíðir og meðganga geta haft áhrif á Parkinson í konum Sporðamælingar í sjálfboðavinnu í 40 ár: Brasið alltaf dálítið eftirsóknarvert Lentu í harkalegum árekstri augnablikum eftir nauðgun Áætla að 188 frelsissviptir útlendingar hefðu verið vistaðir í nýja úrræðinu Sigríður Ingibjörg ráðin nýr framkvæmdastjóri BSRB Á annan tug ferðalanga fastir á Holtavörðuheiði Íslendingar skipi sér í hóp með öfgaríkjum Umdeild málsókn, sviptingar í fjölmiðlum og verðhækkanir Þó nokkur snjóflóð fallið og loka Flateyrarvegi í kvöld Fjögurra vikna gæsluvarðhald eftir hópárás Stunginn með skrúfjárni við Steinhellu Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Kristinn ekki bænheyrður Landsréttur tók ekki heldur mark á lygilegri frásögn Fimm ár fyrir stangir fullar af amfetamíni Mátti kalla fjárfesta „nútíma þrælahaldara“ Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Sjá meira