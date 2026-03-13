Innlent

Að­stoða blauta og kalda göngu­skíða­menn á Hofs­jökli

Kjartan Kjartansson skrifar
Björgunarsveitarfólk notar meðal annars sleða og snjóbíla til að komast að gönguskíðafólki á Hofsjökli. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Landsbjörg

Björgunarsveitarfólk af Suðurlandi er á leið að Hofsjökli til að aðstoða þrjá gönguskíðamenn. Þeir óskuðu eftir aðstoð í morgun vegna þess að þeir væru orðnir kaldir og blautir.

Fólkið heldur nú kyrru fyrir þar til björgunarsveitarfólk á sleðum og snjóbílum kemst að þeim, að því er kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg.

Þar segir einnig frá því að björgunarsveitirnar Blanda á Blönduósi og Strönd á Skagaströnd hafi verið kallaðar út vegna ferðalanga á breyttum jeppum sem höfðu farið norður Kjöl en lent í vandræðum skammt frá Hveravöllum rétt fyrir miðnætti.

Færðin hafði reynst þeim erfið og bilanir komu upp, meðal annars brotið framdrif, svo þeir komust ekki lengra.

Björgunarmenn gátu komið einum bíl af þremur niður en fólk úr hinum tveimur var tekið um borð í bíla björgunarsveita en bílarnir skildir eftir. Björgunarmenn komu til byggða rétt fyrir klukkan 10 í morgun eftir um átta tíma ferðalag.

