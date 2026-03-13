Hrönn og Þórir hafna helstu ávirðingum á RIFF Þórarinn Þórarinsson skrifar 13. mars 2026 12:40 Hrönn Marinósdóttir, stofnandi og stjórnandi RIFF, hafnar ásamt stjórnarformanni hátíðarinnar, helstu ávirðingunum sem á hátíðina voru bornar í Þetta hels þann 4. mars. Mynd/Aðsend Stjórnendur Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík segjast ekkert kannast við launagreiðslur undir lágmarki, misnotkun á úrræðum Vinnumálastofnunar og fleiri ávirðingar sem bornar voru á hátíðina í fréttaskýringaþættinum Þetta helst á Rás 1. Hrönn Marinósdóttir, stofnandi og stjórnandi Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, og Þórir Ólafsson, stjórnarformaður, segja í yfirlýsingu ýmislegt hafa komið fram í Þetta helst þann 4. mars sem gefi ýmist ranga eða villandi mynd af starfsemi RIFF.„Þegar alvarlegar fullyrðingar eru settar fram opinberlega verður að gera kröfu um að þær séu studdar gögnum og settar fram af ábyrgð.“ Þau geri því „alvarlegar athugasemdir“ við nokkur atriði og að þeim hefði þótt eðlilegt, með vísan til vinnureglna RÚV um „vandaðan og málefnalegan“ fréttaflutning, að til haga hefði verið haldið upplýsingum og gögnum sem fyrir liggja um starfsemi hátíðarinnar. Enginn undir lágmarkslaunum Þau byrja síðan á því að hafna fullyrðingum um að RIFF hafi greitt starfsfólki laun undir lágmarkstöxtum. Farið hafi verið eftir gildandi kjarasamningum. Einnig vísa þau því á bug að RIFF hafi misnotað úrræði Vinnumálastofnunar og segja stofnunina hafa farið yfir alla ráðningasamninga og kjör áður en ráðningarstyrkir voru samþykktir.RIFF hafi ekki fengið neinar athugasemdir frá VMST sem jafnframt hafi staðfest að álag eða mannekluvandi hafi ekki leitt til þess að gerðar hafi verið undantekningar frá því verklagi. Viðmælandi á „góðum launum“ Hvað þessar ávirðingar varðar vilja þau Hrönn og Þórir halda því til haga að viðmælandi þáttarins, Þorbjörg Jóhannsdóttir, hafi í fyrra verið starfsmannastjóri hjá RIFF á góðum launum.„Engar upplýsingar bárust frá henni meðan hún var við störf hjá hátíðinni vegna þeirra atriða sem hún ræddi í þættinum.“ Þá bæta þau við að Þorbjörg hafi lýst vilja til að halda áfram störfum fyrir RIFF en fjárskortur hafi meðal annars orðið til þess að ekkert varð úr því. Í Þetta helst sagði Þorbjörg fimm mánaða starfstíma sinn hjá RIFF hafa verið „skelfilegan“ og lýsti ámælisverðri meðferð á því opinbera fé sem RIFF þiggur, meðal annars frá Reykjavíkurborg og ríkinu. Tortryggileg ráðdeild Ekki vilja Þórir og Hrönn þó kannast við neitt misjafnt í fjármálum hátíðarinnar, meðferð styrkja og opinbers fjár. Þau benda í þessu sambandi á úttekt sem KPMG gerði í fyrra á starfsemi og fjármálum hátíðarinnar.Niðurstöðurnar hafi ekki sýnt fram á neitt misjafnt í sambandi við „fjármál, misnotkun styrkja eða óeðlilega meðferð fjármuna. Þvert á móti liggur fyrir að rekstur hátíðarinnar hefur farið fram við krefjandi aðstæður, með takmörkuðum fyrirsjáanleika í styrkveitingum, án þess að safna skuldum eða byggja nokkru sinni reksturinn á yfirdrætti eða bankalánum.“ Hrönn og Þórir furða sig jafnframt á því að í þættinum sé það gert „ eitthvað athugunarvert“ að RIFF hafi gengið harkalega eftir afsláttum. Fjárráð RIFF séu takmörkuð og því jafnan leitast „við að gera góða samninga og fá þá afslætti sem mögulegt er.“ Við þetta bæta þau að gott „væri ef þetta gilti almennt við meðferð opinbers fjár og ekki væri verið að gera það tortryggilegt í útvarpi allra landsmanna.“ Áhersla á menningarlegt mikilvægi Þórir og Hrönn ljúka yfirlýsingu sinni með því að reifa mikilvægt kvikmyndamenningarlegt hlutverk RIFF. Hátíðin laði að „ sér erlenda gesti, fjölmiðla og fagfólk, skapar störf og veitir fjölmörgum tækifæri til þátttöku á hverju ári."Þau segja alvanalegt að alþjóðlegar kvikmyndahátíðir og aðrir menningarviðburðir af sama tagi byggi starfsemi sína ýmist á „fastráðnu starfsfólki, verktökum, starfsnemum og sjálfboðaliðum, allt eftir eðli verkefna og árstíðasveiflu í starfinu."