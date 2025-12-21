„Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. desember 2025 10:01 Hugo Ekitike skorar annað mark Liverpool gegn Tottenham. Cristian Romero vildi meina að Frakkinn hefði brotið á sér þegar hann skallaði boltann í netið. getty/Alex Pantling Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, var ekki sáttur við dómarann John Brooks eftir leikinn gegn Liverpool. Hann sagði að Cristian Romero hefði ekki verið rekinn út af ef Brooks hefði sinnt starfi sínu almennilega. Tottenham laut í lægra haldi fyrir Liverpool á heimavelli í gær, 1-2. Spurs lauk leik með níu menn inni á vellinum. Í fyrri hálfleik var Hollendingurinn Xavi Simons rekinn út af fyrir að brjóta á landa sínum, Virgil van Dijk. Í uppbótartíma, þegar Spurs freistaði þess að jafna metin, fékk Romero, fyrirliði liðsins, sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir að sparka í Ibrahima Konaté, varnarmann Liverpool. Romero fékk fyrra gula spjaldið í kjölfar annars marks Liverpool sem Hugo Ekitike skoraði. Romero taldi Ekitike hafa hrint sér í þann mund sem hann skallaði boltann í netið. Frank var sammála fyrirliða sínum og gagnrýndi Brooks í leikslok. „Þetta voru stór mistök hjá John. Ekitike var með báðar hendur á bakinu á honum,“ sagði Frank. „Ég skil ekki hvernig hann sá þetta ekki. Ókei, sem betur fer erum við með VAR sem sker þig úr snörunni þegar þess þarf en það gerðist ekki. Það voru önnur mistökin. Ef þú horfir aftur á þetta mark og ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald. Er ekki sanngjarnt að segja það?“ Tottenham hefur tapað tveimur leikjum í röð og er í 13. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 22 stig eftir sautján leiki. Talsverð pressa er á Frank sem tók við Spurs af Ange Postecoglou í sumar. Sá danski hefur stýrt Tottenham í 26 leikjum. Tíu þeirra hafa unnist, níu tapast og sjö endað með jafntefli. Næsti leikur Tottenham er Lundúnaslagur gegn Crystal Palace á Selhurst Park eftir viku. Enski boltinn Tottenham Hotspur Liverpool FC Tengdar fréttir Gleði og sorg í sigri Liverpool Liverpool vann góðan 2-1 sigur á Tottenham í 17.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld þar sem að tvö rauð spjöld fóru á loft. Stuðningsmenn Liverpool geta leyft sér að gleðjast yfir sigrinum en sorg gerir þó einnig vart um sig. Alexander Isak skoraði fyrsta mark liðsins en þurfti í kjölfarið að fara meiddur af velli. 20. desember 2025 19:32 Mest lesið Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Enski boltinn Stór nöfn úr leik á HM í pílukasti Sport „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Enski boltinn Gleði og sorg í sigri Liverpool Enski boltinn Slæm fjárhagsstaða HSÍ kemur ekki niður á EM Handbolti Slot fámáll um stöðuna á Isak Enski boltinn Fleiri fréttir „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Sjá meira