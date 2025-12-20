Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, segir erfitt að segja til um það svo stuttu eftir leik hvort meiðsli Alexander Isak, sem framherjinn varð fyrir í sigri gegn Tottenham í kvöld, haldi honum frá keppni eða ekki
Liverpool vann góðan 2-1 sigur á Tottenham í 17.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld þar sem að tvö rauð spjöld fóru á loft. Stuðningsmenn Liverpool geta leyft sér að gleðjast yfir sigrinum en sorg gerir þó einnig vart um sig. Alexander Isak skoraði fyrsta mark liðsins en þurfti í kjölfarið að fara meiddur af velli.
„Það er erfitt að segja til um stöðuna svona stuttu eftir leik, hvað sé að hrjá hann,“sagði Slot um stöðuna á Isak í viðtali eftir leik kvöldsins. „Vonandi verður allt í lagi með hann. Við þurfum að bíða og sjá.“
Slot tekur ýmislegt jákvætt með sér í tengslum við frammistöðu síns liðs í kvöld en segir ekki hægt að líta fram hjá því að síðustu mínútur leiksins voru þær verstu hjá hans mönnum en tveimur leikmönnum færri ógnaði Tottenham marki Liverpool trekk í trekk.
„Þú mannst alltaf best eftir síðustu mínútum leikja. Það voru okkar verstu mínútur í þessum leik en það er margt jákvætt við okkar frammistöðu. Ég er hrifinn af frammistöðunni að mestu leiti og sáttur með stigin þrjú.“
Sigur Liverpool staðreynd og þrjú stig í pokann. Eftir erfiðar vikur þar sem að pressan varð mikil á Slot virðast Englandsmeistararnir vera að rétta úr kútnum.
„Við höfðum góða stjórn á leiknum, bæði lið sköpuðu ekki mikið. Við erum ósigraðir í síðustu sex leikjum í öllum keppnum (fjórir sigrar og tvö jafntefli), það er nær því sem við ætlumst til af okkur. Báðar níurnar okkar skora, Isak og Hugo Ekitike. Jákvæðir hlutir sem við tökum með okkur.“