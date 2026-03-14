Fótbolti

Fylgdu eftir góðum sigri gegn Tottenham með öðrum sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Leikmenn Atletico Madrid fagna marki Molina í dag. Vísir/Getty

Nahuel Molina reyndist hetja Atletico Madrid í spænsku úrvalsdeildinni í dag þegar að liðið lagði Getafe að velli en þó með herkjum. Lokatölur 1-0 sigur Madridinga. 

Mark Molina kom snemma leiks, nánar tiltekið á áttundu mínútu leiksins og þó svo að gestirnir frá Getafe misstu mann af velli með rautt spjald snemma í seinni hálfleik tókst heimamönnum ekki að nýta sér það með því að bæta við fleiri mörkum.

Lokatölur 1-0 sigur Atletico Madrid, flott framhald á góðum sigri gegn Tottenham á heimavelli í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu fyrr í vikunni.

Sigurinn gerir það að verkum að Atletico Madrid er sem stendur í 3.sæti spænsku úrvalsdeildarinnar með 57 stig, sjö stigum á eftir nágrönnum sínum í Real Madrid sem verma annað sætið og eiga leik til góða. 

Spænski boltinn

