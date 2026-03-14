Emilía byrjaði í markaleik

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Emilía Kiær Ásgeirsdóttir var í byrjunarliði RB Leipzig sem gerði 2-2 jafntefli gegn Union Berlin í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í dag.
Emilía spilaði 75.mínútur í leik dagsins og fór af velli í stöðunni 2-2 en það er einmitt þannig sem leiknum lauk.
Það voru gestirnir frá Berlin sem komust yfir snemma leiks með marki frá Lisu Heiseler en tvö mörk fyrir lok fyrri hálfleiksins sáu til þess að Leipzig leiddi með einu marki 2-1 þegar að flautað var til hálfleiks.
Stúlkurnar frá Berlín náðu inn marki snemma í seinni hálfleik og jöfnuðu leikinn í stöðun 2-2 og þar við sat.
Úrslitin gera það að verkum að Union Berlin heldur Leipzig fyrir aftan sig í deildinni. Berlínar stúlkurnar eru í níunda sæti með 23 stig, einu stigi meira en Leipzig í tíunda sæti.