Emelía og Sigdís báðar á skotskónum

Emelía Óskarsdóttir skoraði í 0-2 útisigri FC Kaupmannahafnar á OB í dönsku úrvalsdeildinni í dag. Sigdís Eva Bárðardóttir var einnig á skotskónum fyrir Norrköping í sænsku bikarkeppninni.
Emelía skoraði fyrra mark FCK í Óðinsvéum. Hún var lánuð til liðsins frá HB Köge í byrjun síðasta mánaðar.
Þetta var fyrsti leikur FCK í riðli þar sem tvö neðstu lið dönsku úrvalsdeildarinnar og fjögur efstu lið B-deildarinnar mætast.
Sunneva Hrönn Sigurvinsdóttir var í byrjunarliði FCK í dag líkt og Emelía. Hún kom liðinu yfir á markamínútunni svokölluðu, þeirri 43.
Djurgården og Norrköping mættust í úrslitaleik um toppsætið í riðli 4 í sænsku bikarkeppninni.
Djurgården hafði betur, 4-2, og tryggði sér þar með sæti í undanúrslitum bikarkeppninnar.
Sigdís skoraði annað mark Norrköping á 85. mínútu. Hún hafði komið inn á sem varamaður ellefu mínútum áður. Sigdís skoraði tvö mörk í þremur leikjum fyrir Norrköping í bikarkeppninni.