Viðar hafði betur gegn Hilmi er norsku meistararnir lágu í valnum

Viðar Ari Jónsson og félagar hans í norska liðinu Ham/Kam gerðu sér lítið fyrir og lögðu norsku meistarana í Viking, þar á meðal Hilmi Rafn Mikaelsson, að velli í fyrstu umferð norsku úrvalsdeildarinnar í dag. Lokatölur urðu 2-1 sigur Ham/Kam.
Viðar Ari byrjaði á meðal varamanna Ham/Kam í leik dagsins en kom inn á stöðunni 2-1 fyrir Ham/Kam á 75.mínútu. Hilmir Rafn var í byrjunarliði Viking en var tekinn af velli á 70.mínútu.
Leiknum lauk með 2-1 sigri Ham/Kam og er því um að ræða frábæran sigur fyrir Viðar og hans liðsfélaga sem byrja á besta máta þetta tímabil í norsku úrvalsdeildinni.
Ekki byrjunin sem norsku meistararnir í Viking vonuðust eftir í titilvörn sinni en liðið varð norskur meistari á síðasta tímabili eftir harða titilbaráttu við Bodö/Glimt.