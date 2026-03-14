Linda skoraði annan leikinn í röð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. mars 2026 14:00 Linda Líf Boama var ekki lengi að stimpla sig inn hjá Kristianstad. kristianstad Kristianstad hafði betur gegn Malmö á útivelli, 1-3, í sænsku bikarkeppninni í fótbolta í dag. Linda Líf Boama kom Kristianstad á bragðið í leiknum. Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfari Þróttar og Breiðabliks, tók við Kristianstad í vetur. Meðal þeirra leikmanna sem hann fékk til sænska liðsins var Linda en hún kom frá Víkingi. Linda var í byrjunarliði Kristianstad gegn Malmö í dag og á 16. mínútu kom hún liðinu í 0-1. Það reyndist eina mark fyrri hálfleiks. Linda skoraði einnig í 3-2 sigri Kristianstad á Piteå í síðasta mánuði og hefur skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum sínum með nýja liðinu. Hanna Ekengren kom Kristianstad í 0-2 á 54. mínútu en sex mínútum fyrir leikslok minnkaði Malmö muninn. Michelle De Jongh gulltryggði hins vegar sigur gestanna með marki á lokamínútunni. Þrír íslenskir leikmenn voru í byrjunarliði Kristianstad í dag en auk Lindu byrjuðu þær Alexandra Jóhannsdóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir. Kristianstad tryggði sér toppsætið í riðli 3 í bikarkeppninni með sigrinum í dag. Liðið fékk sjö stig af níu mögulegum í riðlinum og er komið í undanúrslit bikarkeppninnar. Kristianstad hefur aldrei orðið bikarmeistari en komst í bikarúrslit 2014 og 2019 þegar Elísabet Gunnarsdóttir þjálfaði liðið.