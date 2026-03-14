Fótbolti

Linda skoraði annan leikinn í röð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Linda Líf Boama var ekki lengi að stimpla sig inn hjá Kristianstad. kristianstad

Kristianstad hafði betur gegn Malmö á útivelli, 1-3, í sænsku bikarkeppninni í fótbolta í dag. Linda Líf Boama kom Kristianstad á bragðið í leiknum.

Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfari Þróttar og Breiðabliks, tók við Kristianstad í vetur. Meðal þeirra leikmanna sem hann fékk til sænska liðsins var Linda en hún kom frá Víkingi.

Linda var í byrjunarliði Kristianstad gegn Malmö í dag og á 16. mínútu kom hún liðinu í 0-1. Það reyndist eina mark fyrri hálfleiks.

Linda skoraði einnig í 3-2 sigri Kristianstad á Piteå í síðasta mánuði og hefur skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum sínum með nýja liðinu.

Hanna Ekengren kom Kristianstad í 0-2 á 54. mínútu en sex mínútum fyrir leikslok minnkaði Malmö muninn. Michelle De Jongh gulltryggði hins vegar sigur gestanna með marki á lokamínútunni.

Þrír íslenskir leikmenn voru í byrjunarliði Kristianstad í dag en auk Lindu byrjuðu þær Alexandra Jóhannsdóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir.

Kristianstad tryggði sér toppsætið í riðli 3 í bikarkeppninni með sigrinum í dag. Liðið fékk sjö stig af níu mögulegum í riðlinum og er komið í undanúrslit bikarkeppninnar. Kristianstad hefur aldrei orðið bikarmeistari en komst í bikarúrslit 2014 og 2019 þegar Elísabet Gunnarsdóttir þjálfaði liðið.

