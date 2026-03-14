Annan leikinn í röð missteig Inter sig í toppbaráttunni í ítölsku úrvalsdeildinni. Inter gerði 1-1 jafntefli við Atalanta í dag.
Um síðustu umferð tapaði Inter fyrir AC Milan, 1-0, og í dag fékk liðið á sig jöfnunarmark gegn Atalanta undir lok leiks liðanna í dag.
Inter er með átta stiga forskot á toppi deildarinnar en Milan getur minnkað forskotið niður í fimm stig með sigri á Lazio á morgun.
Hinn tvítugi Francesco Pio Esposito var í byrjunarliði Inter í dag og hann kom liðinu yfir á 26. mínútu.
Á 82. mínútu jafnaði Nikola Krstovic fyrir gestina. Heimamenn voru afar ósáttir við að markið hafi fengið að standa og Christian Chivu, þjálfari Inter, var rekinn af velli fyrir mótmæli.
Atalanta steinlá fyrir Bayern München, 1-6, í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn en reis upp á afturlappirnar í dag og náði í stig á San Siro. Atalanta er í 7. sæti deildarinnar með 47 stig.