Tvö rauð spjöld á loft í slag erkifjendanna

Tvö rauð spjöld fóru á loft í leik Bayer Leverkusen og Bayern Munchen í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag sem lauk með 1-1 jafntefli.
Bayer Leverkusen náði sterku 1-1 jafntefli gegn Arsenal í Meistaradeild Evrópu um miðja viku og byrjaði afar vel í leik dagsins þar sem Aleix García kom heimamönnum yfir með marki eftir stoðsendingu frá Patrik Schick á 6.mínútu.
Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks urðu gestirnir í liði Bayern Munchen svo fyrir áfalli þegar að Nicolas Jackson var rekinn af velli fyrir rautt spjald eftir ljótt brót á Terrier, leikmanni Bayer Leverkusen.
Einum manni færri náði Bayern Munhen hins vegar að jafna metin í stöðuna 1-1. Það gerði Luis Díaz með marki á 69.mínútu. Hans fimmtánda mark í deildinni á tímabilinu.
Díaz átti eftir að koma aftur við sögu í leiknum en þó ekki á góðan hátt því að á 84.mínútu fékk hann að líta sitt annað gula spjald, og þar með rautt, fyrir leikaraskap. Dýrt spaug fyrir Bayern Munchen sem náði þó að halda í jafnteflið til leiksloka þrátt fyrir að hafa verið tveimur mönnum færri síðustu mínútur leiksins.
Jafnteflið gerir það að verkum að Bayern Munchen hefur nú sótt 67 stig í deildinni til þessa í sínum 26 leikjum og er með níu stiga forskot á Borussia Dormtund í öðru sætinu. Bayer Leverkusen er í sjötta sæti deildarinnar með 45 stig.