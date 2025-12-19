Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Valur Páll Eiríksson skrifar 19. desember 2025 21:15 Liverpool Unveil New Signing Jeremie Frimpong KIRKBY, ENGLAND - MAY 30: Jeremie Frimpong new signing of Liverpool at AXA Training Centre on May 30, 2025 in Kirkby, England. (Photo by Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images) Stuðningsmenn Liverpool ættu að geta barið Jeremie Frimpong augum í fyrsta sinn um hríð er liðið mætir Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Frimpong hefur verið frá síðan í október. Frimpong skipti til Liverpool frá Bayer Leverkusen í sumar til að fylla í skarð Trent Alexander-Arnold í hægri bakvarðarstöðu liðsins eftir brottför þess síðarnefnda til Real Madrid. Á meðal helstu rakanna fyrir kaupum á Frimpong fyrir fúlgur fjár var sú hversu áreiðanlegur hann var hjá þýska liðinu. Á þremur leiktíðum missti kappinn ekki af einum einasta leik vegna meiðsla. Sú hefur ekki verið raunin í Bítlaborginni. Frimpong hefur aðeins náð að spila 90 mínútur í tveimur leik það sem af er vetri, gegn Crystal Palace í Samfélagsskildinum í upphafi móts og í deildabikarleik við Southampton í september. Frimpong meiddist aftan á læri eftir fyrsta leik Liverpool í deild. Hann sneri aftur í september og lék áðurnefndan leik í deildabikarnum auk þriggja leikja í deildinni, þó alla af bekknum og töldu þær þrjár innkomur alls 24 mínútur. Hans síðasti leikur var gegn Manchester United þann 19. október síðastliðinn og hafa lærismeiðslin haldið honum frá síðan þá. Það var aftur móti greint frá því í dag að Frimpong snúi aftur í leikmannahóp Liverpool á morgun þegar liðið mætir Tottenham Hotspur í Lundúnum. The Athletic greinir frá því að sérlega mikil áhersla hafi verið lögð á mjúkar hreyfingar í endurkomunni þar sem Frimpong hafi sinnt pílates og jóga af mikilli áfergju og hyggist gera það áfram samhliða boltaæfingum til að koma í veg fyrir frekari meiðsli þegar fram líða stundir. Það hafi gert að verkum að Frimpong sé nú snúinn aftur á undan áætlun en lengi vel var útlit fyrir að hann sneri ekki aftur á völlinn fyrr en á nýju ári. Leikur Liverpool við Tottenham er klukkan 17:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Stjarnan - Álftanes 108-104 | Unnu grannaslaginn naumlega Körfubolti Fyrrum kappaksturshetja og fjölskylda hans létust í flugslysi Sport Segir fjórðung í bók Óla ósannan Íslenski boltinn „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Fótbolti „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Enski boltinn Hætti við að keppa út af hundinum sínum Sport Elías mættur til meistaranna Íslenski boltinn Uppgjörið: Ármann - ÍA 102-83 | Ármann náði í gríðarlega mikilvæg stig í fallbaráttunni með sigri gegn Skagamönnum Körfubolti „Er því miður kominn í jólafrí“ Handbolti Helmingur landsliðskvenna er undir lágmarkslaunum Fótbolti Fleiri fréttir Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Sjá meira