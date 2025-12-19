Enski boltinn

Jóga og pílates lykillinn að snöggri endur­komu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Liverpool Unveil New Signing Jeremie Frimpong KIRKBY, ENGLAND - MAY 30: Jeremie Frimpong new signing of Liverpool at AXA Training Centre on May 30, 2025 in Kirkby, England. (Photo by Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images)
Stuðningsmenn Liverpool ættu að geta barið Jeremie Frimpong augum í fyrsta sinn um hríð er liðið mætir Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Frimpong hefur verið frá síðan í október.

Frimpong skipti til Liverpool frá Bayer Leverkusen í sumar til að fylla í skarð Trent Alexander-Arnold í hægri bakvarðarstöðu liðsins eftir brottför þess síðarnefnda til Real Madrid.

Á meðal helstu rakanna fyrir kaupum á Frimpong fyrir fúlgur fjár var sú hversu áreiðanlegur hann var hjá þýska liðinu. Á þremur leiktíðum missti kappinn ekki af einum einasta leik vegna meiðsla.

Sú hefur ekki verið raunin í Bítlaborginni. Frimpong hefur aðeins náð að spila 90 mínútur í tveimur leik það sem af er vetri, gegn Crystal Palace í Samfélagsskildinum í upphafi móts og í deildabikarleik við Southampton í september.

Frimpong meiddist aftan á læri eftir fyrsta leik Liverpool í deild. Hann sneri aftur í september og lék áðurnefndan leik í deildabikarnum auk þriggja leikja í deildinni, þó alla af bekknum og töldu þær þrjár innkomur alls 24 mínútur.

Hans síðasti leikur var gegn Manchester United þann 19. október síðastliðinn og hafa lærismeiðslin haldið honum frá síðan þá.

Það var aftur móti greint frá því í dag að Frimpong snúi aftur í leikmannahóp Liverpool á morgun þegar liðið mætir Tottenham Hotspur í Lundúnum.

The Athletic greinir frá því að sérlega mikil áhersla hafi verið lögð á mjúkar hreyfingar í endurkomunni þar sem Frimpong hafi sinnt pílates og jóga af mikilli áfergju og hyggist gera það áfram samhliða boltaæfingum til að koma í veg fyrir frekari meiðsli þegar fram líða stundir.

Það hafi gert að verkum að Frimpong sé nú snúinn aftur á undan áætlun en lengi vel var útlit fyrir að hann sneri ekki aftur á völlinn fyrr en á nýju ári.

Leikur Liverpool við Tottenham er klukkan 17:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.

