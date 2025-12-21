Barcelona jók forskot sitt á toppi deildarinnar í erkifjendur sína í Real Madrid aftur í fjögur stig í dag með 2-0 sigri á Villarreal.
Real Madrid bar sigur úr býtum gegn Sevilla í gær og minnkaði því bilið í topplið Barcelona niður í eitt stig en Börsungar gátu svarað fyrir það á útivelli í dag og það gerðu þeir.
Strax á 12.mínútu kom Raphinha Börsungum yfir með marki úr vítaspyrnu og reyndist það lengi vel eina mark leiksins. Allt þar til á 63.mínútu þegar að Lamine Yamal tvöfaldaði forystu Börsunga með sínu áttunda marki í spænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Heimamenn spiluðu einum manni færri dágóðan hluta leiks eftir að Portúgalinn Renato Veiga fékk að líta rauða spjaldið á 39.mínútu eftir glórulausa tæklingu hans á Lamine Yamal. Tveggja fóta tækling sem verðskuldaði rautt spjald.
Tveggja marka sigur Börsunga staðreynd og eykur liðið forskot sitt á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar aftur upp í fjögur stig. Þetta var síðasti leikur liðanna á árinu. Börsungar mæta grönnum sínum í Espanyol í fyrsta leik sínum á nýju ári þann 3.janúar næstkomandi.