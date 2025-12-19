Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Sindri Sverrisson skrifar 19. desember 2025 23:15 Feðgarnir Lucho og Lihuen fengu draumaferð á Anfield. Premier League Argentínsku feðgarnir Lucho og Lihuen fengu draum sinn uppfylltan og rúmlega það þegar þeim var boðið að mæta á Anfield að hitta hetjurnar sínar og sjá liðið sem þeir elska, Liverpool, spila. Hjartnæmt myndband af aðdragandanum og heimsókn feðganna má sjá hér að neðan og mátti ekki á milli sjá hvor þeirra var spenntari. Til marks um ást pabbans á Liverpool, sem varað hefur í rúma fjóra áratugi, þá eru upphafsstafirnir í nafni sonarins LFC. Klippa: Feðgar fengu draumaferð á Anfield Feðgarnir ferðuðust 11.000 kílómetra frá Buenos Aires til Liverpool og á Anfield tók landi þeirra, heimsmeistarinn Alexis Mac Allister, á móti þeim. Mac Allister gekk með feðgana um svæði leikmanna og var Lihuen, sem er 10 ára, nánast fallinn í yfirlið þegar hann fékk að faðma sjálfan Mohamed Salah. Lihuen fékk þó aðeins að sjá Salah spila seinni hálfleikinn, í 1-1 jafnteflinu við Sunderland þar sem Florian Wirtz sá til þess að Liverpool fengi þó alla vega eitt stig og feðgarnir gætu fagnað dátt einu marki. Þeir fengu sæti á besta stað á Anfield og fengu jafnframt að hitta fyrirliðann Virgil van Dijk að leik loknum. Feðgarnir verða án efa með kveikt á sjónvarpinu á morgun þegar Liverpool sækir Tottenham heim í afar áhugaverðum leik í 17. umferð. Leikurinn hefst klukkan 17:30 að íslenskum tíma. Enski boltinn Mest lesið Åge Hareide látinn Fótbolti Kári og Logi vilja henda Ými út úr landsliðinu Handbolti Síðasta verkefni reyndist dýrt fyrir Sigvalda Handbolti Segir fjórðung í bók Óla ósannan Íslenski boltinn „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Fótbolti Stjarnan - Álftanes 108-104 | Unnu grannaslaginn naumlega Körfubolti „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Enski boltinn Fyrrum kappaksturshetja og fjölskylda hans létust í flugslysi Sport „Er því miður kominn í jólafrí“ Handbolti Snorri kynnti EM-strákana okkar Handbolti Fleiri fréttir Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Sjá meira