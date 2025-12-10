Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sindri Sverrisson skrifar 10. desember 2025 11:31 Þessir þrír fara verulega í taugarnar á Jökli Andréssyni. Sýn Sport Markvörðurinn Jökull Andrésson, sem spilaði á Englandi, valdi þrjá leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta sem hann gjörsamlega þolir ekki, í nýjasta þætti af VARsjánni á Sýn Sport. Jökull er í dag orðinn markvörður FH en þessi 24 ára Mosfellingur fór ungur að árum til Reading og spilaði í enska boltanum þar til sumarið 2024 að hann sneri heim til Íslands. Hann var gestur þeirra Stefáns Árna Pálssonar og Alberts Brynjars Ingasonar í VARsjánni í vikunni og lá mikið niðri fyrir þegar talið barst að því hvaða leikmenn í úrvalsdeildinni væru honum síst að skapi. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: VARsjáin - Þrír sem Jökull þolir ekki Jökull er stuðningsmaður Manchester United en það breytir því ekki að fyrirliði liðsins, Bruno Fernandes, fer mikið í taugarnar á honum, sem og Alejandro Garnacho, fyrrverandi leikmaður United. Þriðji maður á listanum er svo Mohamed Salah sem vann sig inn á listann með viðbrögðum sínum við því að vera settur á varamannabekkinn þrjá leiki í röð hjá Liverpool. „Bruno getur farið svo mikið í mig. Hann er fyrirliðinn okkar og hann vælir svo mikið. Ég elska hvað hann er góður í fótbolta en karakterinn hans er stundum óþolandi,“ sagði Jökull og benti sérstaklega á það hvernig Fernandes lætur í garð dómara. Og hann er ekkert hrifnari af Garnacho: „Hann er algjört gerpi. Ég veit ekki hver hann heldur að hann sé. Gerði eiginlega ekkert fyrir okkur hjá United og fór svo til Chelsea… Ég þoli ekki svona týpur,“ sagði Jökull. Þáttinn má finna í heild sinni á Sýn+. Enski boltinn Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Spilaði dauðadrukkinn í átta leikjum Sport „Hvað getur Slot gert?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Sjá meira