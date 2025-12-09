Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Ármann
Grindavík
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Haukar
KR
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 9. desember 2025
6 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Ármann
Grindavík
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Haukar
KR
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Söguleg frammistaða á Extra-leikunum: „Ég get ekki svekkt mig á þessu“
Körfubolti
Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“
Sport
Einmanalegt hjá Salah í ræktinni
Enski boltinn
Einvígi Mbappé og Haaland í hættu
Fótbolti
Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn
Fótbolti
Ofsótt af milljarðamæringi
Enski boltinn
Kom færandi hendi eftir að hafa skotið ljósmyndarann niður
Handbolti
Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“
Enski boltinn
„Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“
Sport
Annar írskur sundmaður á Steraleikana
Sport
Fleiri fréttir
Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn
„Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“
Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor
Einvígi Mbappé og Haaland í hættu
Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United
Einmanalegt hjá Salah í ræktinni
Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“
„Hinn íslenski Harry Kane“
Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland
Ofsótt af milljarðamæringi
Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi
Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær
Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“
Vatnspása í öllum hálfleikjum á HM í fótbolta næsta sumar
Færeyingar taka upp VAR
Pulisic kom inn af bekknum og bjargaði Milan
Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana
Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“
Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester
Sandra María með þrennu og er markahæst í Þýskalandi
Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“
Óheppnin eltir Éder Militao: Frá í nokkra mánuði
Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi
Barcelona stillti upp yngsta byrjunarliði félagsins í 95 ár
Salah ekki með Liverpool til Ítalíu
Banna samkynhneigð en mætast samt í „Hinsegin leiknum“ á HM 2026
Þrettán mismunandi leiktímar á HM næsta sumar
Krísufundur hjá Real Madrid í nótt
Neymar hundsaði læknana og bjargaði Santos frá falli
Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var
Sjá meira
Mest lesið
Söguleg frammistaða á Extra-leikunum: „Ég get ekki svekkt mig á þessu“
Körfubolti
Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“
Sport
Einmanalegt hjá Salah í ræktinni
Enski boltinn
Einvígi Mbappé og Haaland í hættu
Fótbolti
Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn
Fótbolti
Ofsótt af milljarðamæringi
Enski boltinn
Kom færandi hendi eftir að hafa skotið ljósmyndarann niður
Handbolti
Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“
Enski boltinn
„Ég er svona hálfklökkur, kannski meira en hálfklökkur“
Sport
Annar írskur sundmaður á Steraleikana
Sport
Í beinni
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Ármann
Grindavík
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Haukar
KR
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar