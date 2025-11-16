„Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 22:30 Lárus Orri og Kári voru með góð ráð fyrir landsliðið. Vísir / Skjáskot Ísland tapaði á grátlegan hátt fyrir Úkraínu fyrr í kvöld í Varsjá. Leiknum lauk með 2-0 sigri heimamanna og var leikurinn gerður upp eftir leik þar sem Kári Árnason og Lárus Orri Sigurðsson voru beðnir um hugmyndir að breytingum á liðinu. Kjartan Atli Kjartansson, sem stýrði uppgjösþættinum á SÝN Sport, spurði sérfræðingana að því hvort þeir væru með einhverjar lausnir fyrir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfara. Kári Árnason greip orðið á lofti. „Eitthvað eitt?“, spurði Kári hálfhlægjandi og hélt áfram. „Ég hefði alltaf valið Gylfa Sig. í þetta verkefni. Það er bara svoleiðis. Það er þægilegt ef það vantar mark að setja hann inn á. Afhverju er hann ekki með? Ég veit það ekki. Það er svo stutt síðan að tímabilið kláraðist, hann er alltaf í góðu standi. Hann var stórkostlegur í lok tímabilsins og hleypur manna mest í deildinni.“ „Hann getur leyst þetta djúpa hlutverk manna best, sem getur hleypt Hákoni framar. Gylfi er reynslumeiri og er vanur að draga vagninn. Talandi um einhverja nostalgíu, það hefði verið gaman ef Jói Berg hefði lagt upp á móti Aserbaísjan og Gylfi skorað tvö eins og hann gerði þegar við unnum Úkraínu hérna heima. Þannig að það hefði verið skemmtilegur vinkill.“ Lárus Orri fór svo yfir það hve ungt liðið væri en að enginn væri of gamall. Einnig var rætt um það að vörning væri ekki að yngjast og að miðjan væri ögn léttvæg. Bar Aron Einar á góma og hvernig hann varð mikilvægur fyrir liðið á sínum tíma. Hægt er að horfa á alla umræðuna í spilaranum að neðan. Klippa: Hefði valið Gylfa Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Sverrir Ingi Ingason reyndist besti leikmaður liðsins en ljóst er að HM draumurinn er úti. 16. nóvember 2025 19:09 „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði Íslands, sagðist svo sannarlega finna mikla tómleikatilfinningu eftir tapið gegn Úkraínu í kvöld. HM-draumurinn er úti en eins og Hákon benti á eru hann og margir aðrir í liðinu ungir að árum, og nú verður stefnan sett á EM 2028. 16. nóvember 2025 19:34 Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir Guðlaugur Viktor Pálsson var sjáanlega svekktur en gat sett tilfinningar sínar í orð eftir grátlegt tap gegn Úkraínu í kvöld. Leikurinn var upp á að komast í umspil um sæti á HM í Norður Ameríku næsta sumar. Leikurinn endaði 2-0 en Íslandi dugði jafntefli til að komast áfram.