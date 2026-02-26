Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla

Aurélien Tchouaméni, miðjumaður Real Madrid, telur að það hafi verið „sigur fyrir okkur öll“ að Gianluca Prestianni hjá Benfica hafi ekki spilað í Meistaradeildarleiknum á miðvikudaginn þegar Real Madrid mætti Benfica á Bernabéu-leikvanginum.
Prestianni var settur í eins leiks bann til bráðabirgða af UEFA í kjölfar ásakana um að hann hafi beitt Vinícius Júnior hjá Real Madrid kynþáttaníði í fyrri leik liðanna í síðustu viku.
Argentínumaðurinn, sem hefur neitað þessum ásökunum, ferðaðist til Madríd en spilaði ekki þar sem UEFA hafnaði áfrýjun Benfica á síðustu stundu gegn bráðabirgðabanninu.
„Það var besta ákvörðunin að þessi einstaklingur [Prestianni] spilaði ekki þennan leik,“ sagði Tchouaméni, sem er fæddur í Frakklandi en af kamerúnskum ættum, eftir 2-1 sigur Madrid á miðvikudaginn þegar hann var spurður um fjarveru Prestianni.
„Það eru mikilvægari hlutir en fótbolti. Í dag var sigur fyrir okkur öll.“
Aðdáendur Real Madrid sýndu borða gegn kynþáttafordómum fyrir upphafsflautu leiksins á miðvikudaginn. Tchouaméni hrósaði Vinícius í hástert, en hann skoraði sigurmark Madrid á miðvikudaginn og fagnaði með því að dansa við hornfánann, rétt eins og hann hafði gert eftir að hafa skorað eina mark leiksins í fyrri leiknum í Lissabon.
„Vinicius hefur haldið sjálfstraustinu. Hann var mjög einbeittur. Hann átti ótrúlegan leik, eins og hann hefur oft átt áður, og ég er mjög ánægður fyrir hans hönd,“ sagði Tchouaméni.
Þrátt fyrir frábæra frammistöðu Vinícius var það Tchouaméni sem hlaut verðlaunin fyrir mann leiksins í öðrum leiknum í röð í Meistaradeildinni.
Franski landsliðsmaðurinn skoraði jöfnunarmark Madrid á miðvikudaginn, sitt fyrsta mark á tímabilinu, og hjálpaði liði sínu að komast áfram í 16-liða úrslit.
„Ég er að gera hlutina vel. Ég hef reynt að gera það sem ég kann. Ég er mjög ánægður með markið, það er eitthvað sem ég þarf að bæta. Ég hef mikið sjálfstraust. Ég reyni að gera mitt besta í hverjum leik og við verðum að halda því áfram,“ sagði Tchouaméni.