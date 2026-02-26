Fótbolti

Hanna hæst­á­nægð í Mexíkó að sjá soninn spila

Sindri Sverrisson skrifar
Hanna Símonardóttir er einstök fótboltamamma og synir hennar hafa gert það gott í boltanum. Anton Ari er markvörður Breiðabliks og íslenska landsliðsins, og Magnús Már þjáfar Aftureldingu.
„Mamma sem ferðast um allan heiminn til að sjá son sinn,“ skrifar mexíkóski miðillinn Esto en Línea, um Hönnu Símonardóttir sem var mætt til að sjá son sinn mæta Mexíkó í vináttulandsleik í fótbolta í nótt.

Anton Ari Einarsson stóð í marki Íslands í leiknum og átti nokkrar góðar markvörslur þó heimamenn hafi reynst mun sterkari og unnið 4-0 sigur.

Foreldrar hans ferðuðust í 15 klukkutíma, um 7.300 kílómetra, til þess að sjá leikinn og vonuðust að sjálfsögðu til þess að sjá Anton spila.

Þó að fréttir af óeirðunum í Mexíkó, eftir að herinn skaut glæpaforingja til bana á sunnudaginn, hafi verið áberandi virðast þau Hanna og Einar Þór Magnússon hafa notið sín í Queretaro eins og Hanna útskýrði á reiprennandi spænsku, í klippunni hér að neðan.

Hanna sagði að það væri gott að sjá hve mikil öryggisgæsla væri, þegar þau Einar voru á leið á leikinn í gær. Þau höfðu þá dvalið í fjóra daga í Queretaro og verið hæstánægð með dvölina þrátt fyrir fréttir af óeirðum annars staðar í Mexíkó.

„Allt er svo frábært hérna. Maturinn, fólkið, náttúran. Ég er svo hrifin af öllu hérna,“ sagði Hanna í lauslegri þýðingu blaðamanns.

Eftir að hafa verið á varamannabekk Íslands í leikjunum í undankeppni HM síðasta haust þá spilaði Anton eins og fyrr segir í nótt, sinn þriðja A-landsleik. Þessi 31 árs gamli markvörður Breiðabliks hefur lengi notið stuðnings foreldra sinna í fótboltanum og þá sérstaklega Hönnu, sem er „ekki eins og aðrar mömmur“ eins og Anton orðaði það í viðtali á sínum tíma.

„Mamma er besta kona í heimi og er ekki eins og aðrar mömmur. Hún mætti á báða Evrópuleikina úti, mætti á leikinn á Akureyri og hvar sem við erum að spila á landinu. Hún er alltaf mætt að horfa á strákinn sinn,“ sagði Anton þegar hann var markvörður Vals árið 2017. Óeirðir í Mexíkó breyta greinilega engu þar um.

Hanna sagði sjálf frá því á Facebook að þau Einar hefðu ekki orðið vör við neina óöld í Queretaro.

„Mikið af löggum sjáanlegar reyndar en daglegt líf hér virðist á fullum swing. Við hættum við dagsferð út fyrir borgina til öryggis og erum bara frekar góð,“ skrifaði Hanna á Facebook í vikunni.

