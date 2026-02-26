Fótbolti

Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Nikola Krstovic lá blóðugur eftir í teignum og skömmu síðar fór dómarinn í skjáinn og dæmdi vítaspyrnu sem Atalanta skoraði markið mikilvæga úr.
Nikola Krstovic lá blóðugur eftir í teignum og skömmu síðar fór dómarinn í skjáinn og dæmdi vítaspyrnu sem Atalanta skoraði markið mikilvæga úr. Getty/Tiziano Ballabio

Nikola Krstovic, leikmaður Atalanta, fórnaði sér heldur betur fyrir liðið sitt á miðvikudagskvöldið í mikilvægum leik á móti Borussia Dortmund í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Á lokamínútum leiksins gegn Dortmund steypti Krstovic sér fram til að skora, óháð hættunni, tilbúinn að gefa allt fyrir liðið.

Að launum fékk hann takka mótherja í hausinn og lá skiljanlega eftir enda alblóðugur.

Dómarinn dæmdi ekki neitt fyrst en var svo kallaður í skjáinn. Eftir að hafa séð brotið aftur vísaði hann leikmanni Dortmund og dæmdi víti.

Lazar Samardzic steig fram og skoraði af öryggi úr vítaspyrnunni með síðustu spyrnu leiksins. Atalanta vann leikinn því 4-1 og því einvígið samanlagt 4-3.

Eftir leikinn birti Nikola Krstovic mynd af meiðslum sínum og liðsfélagar hans flæddu yfir athugasemdirnar og kölluðu hann hetjuna sína.

Krstovic er með veglegt takkafar á hausnum og vel merktur eftir hetjudáðir gærkvöldsins.

Atalanta verður því með í pottinum þegar dregið verður í sextán liða úrslitin á föstudaginn.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið