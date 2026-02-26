Nikola Krstovic, leikmaður Atalanta, fórnaði sér heldur betur fyrir liðið sitt á miðvikudagskvöldið í mikilvægum leik á móti Borussia Dortmund í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Á lokamínútum leiksins gegn Dortmund steypti Krstovic sér fram til að skora, óháð hættunni, tilbúinn að gefa allt fyrir liðið.
Að launum fékk hann takka mótherja í hausinn og lá skiljanlega eftir enda alblóðugur.
😳 Así terminó el rostro de Nikola Krstovic, el HÉROE de Atalanta. Patada al rostro, penal en el agregado y pase de los italianos sobre el Dortmund. Definitivamente fueron noches mágicas 🌟 pic.twitter.com/6IMeLSNbGe— ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 26, 2026
Dómarinn dæmdi ekki neitt fyrst en var svo kallaður í skjáinn. Eftir að hafa séð brotið aftur vísaði hann leikmanni Dortmund og dæmdi víti.
Lazar Samardzic steig fram og skoraði af öryggi úr vítaspyrnunni með síðustu spyrnu leiksins. Atalanta vann leikinn því 4-1 og því einvígið samanlagt 4-3.
La balafre impressionnante de Krstović après l'énorme faute de Bensebaini en barrages retour de Ligue des champions.https://t.co/JaV0sxENlY pic.twitter.com/i5xYoucGjI— RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2026
Eftir leikinn birti Nikola Krstovic mynd af meiðslum sínum og liðsfélagar hans flæddu yfir athugasemdirnar og kölluðu hann hetjuna sína.
Krstovic er með veglegt takkafar á hausnum og vel merktur eftir hetjudáðir gærkvöldsins.
Atalanta verður því með í pottinum þegar dregið verður í sextán liða úrslitin á föstudaginn.
Nikola Krstovic won a stoppage-time penalty for Atalanta against Borussia Dortmund on Wednesday, and coach Raffaele Palladino urged his players to give him a ‘huge round of applause’ as the coach held up a bloodstained bandage used to stop the striker’s bleeding. pic.twitter.com/l3ipcvgljC— Football Italia (@footballitalia) February 26, 2026
