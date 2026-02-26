Fótbolti

Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs

Valur Páll Eiríksson skrifar
Vinicius skoraði sigurmark Real Madrid í gær, rétt eins og hann gerði í Lissabon viku fyrr.
Vinicius skoraði sigurmark Real Madrid í gær, rétt eins og hann gerði í Lissabon viku fyrr. Angel Martinez/Getty Images

Real Madrid rannsakar áhorfanda á leik liðsins við Benfica í Meistaradeild Evrópu í gær sem var rekinn úr stúkunni fyrir meinta nasistakveðju.

Rétt fyrir upphafsspark leiksins virtist sem einn áhorfandi á vellinum hafi reist aðra höndina að nasista sið er myndavélar sýndu yfir stúkuna. Snarlega voru kennsl borin á viðkomandi og honum gert að yfirgefa völlinn.

Real Madrid vann leikinn 2-1 og einvígið samanlagt 3-1 eftir 1-0 sigur í fyrri leiknum í Lissabon.

Sá fyrri leikur var umvafinn deilum vegna meints kynþáttaníðs Gianluca Prestianni, leikmanns Benfica, í garð Vinicius Junior, leikmanns Real Madrid. Leikurinn var stöðvaður í um tíu mínútur eftir ásökun Vinicius í garð Prestianni.

Sá argentínski var dæmdur í tímabundið eins leiks keppnisbann og fékk ekki að leika með Benfica í leik gærkvöldsins af þeim sökum. Mál hans er enn til frekari rannsóknar hjá UEFA.

Við það bætist við rannsókn vegna atviks gærkvöldsins sem Real Madrid er með til skoðunar innan félagsins.

