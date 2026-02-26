Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Valur Páll Eiríksson skrifar 26. febrúar 2026 12:02 Vinicius skoraði sigurmark Real Madrid í gær, rétt eins og hann gerði í Lissabon viku fyrr. Angel Martinez/Getty Images Real Madrid rannsakar áhorfanda á leik liðsins við Benfica í Meistaradeild Evrópu í gær sem var rekinn úr stúkunni fyrir meinta nasistakveðju. Rétt fyrir upphafsspark leiksins virtist sem einn áhorfandi á vellinum hafi reist aðra höndina að nasista sið er myndavélar sýndu yfir stúkuna. Snarlega voru kennsl borin á viðkomandi og honum gert að yfirgefa völlinn. Real Madrid vann leikinn 2-1 og einvígið samanlagt 3-1 eftir 1-0 sigur í fyrri leiknum í Lissabon. Sá fyrri leikur var umvafinn deilum vegna meints kynþáttaníðs Gianluca Prestianni, leikmanns Benfica, í garð Vinicius Junior, leikmanns Real Madrid. Leikurinn var stöðvaður í um tíu mínútur eftir ásökun Vinicius í garð Prestianni. Sá argentínski var dæmdur í tímabundið eins leiks keppnisbann og fékk ekki að leika með Benfica í leik gærkvöldsins af þeim sökum. Mál hans er enn til frekari rannsóknar hjá UEFA. Við það bætist við rannsókn vegna atviks gærkvöldsins sem Real Madrid er með til skoðunar innan félagsins. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Spænski boltinn Portúgalski boltinn Kynþáttafordómar Real Madrid CF Tengdar fréttir Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Real Madrid, PSG, Atalanta og Galatasaray hirtu í gærkvöld síðustu fjögur sætin í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Nóg var af mörkum, rauðum spjöldum og dramatík í leikjunum í gær eins og sjá má í klippum á Vísi. 26. febrúar 2026 10:30 Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Vinícius Júnior tryggði Real Madrid sigur á Benfica í kvöld alveg eins og hann gerði í fyrri leiknum. Real Madrid tryggði sér sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar eftir 2-1 sigur Benfica á Bernabeu-leikvanginum í kvöld. 25. febrúar 2026 21:58 Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, má að öllum líkindum ekki taka þátt í seinni leik liðsins á móti Real Madrid í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar. 24. febrúar 2026 18:51 „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Thibaut Courtois, markvörður Real Madrid, segir að fagnaðarlæti Vinicius Jr. gegn Benfica í Meistaradeildinni í Portúgal í síðustu viku „réttlæti ekki meint kynþáttaníð“. 24. febrúar 2026 18:46 „Mér býður við þessu, satt best að segja“ Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, ræddi kynþáttafordóma í fótbolta á blaðamannafundi sínum en hann var spurður út í atvikið þegar Vinicius Junior, leikmaður Real Madrid, varð fyrir meintu kynþáttaníði í Meistaradeildinni í vikunni og hann gaf afdráttarlaust svar. 20. febrúar 2026 07:01 „Prestianni-lögin“ gætu orðið hluti af fótboltanum Alþjóðaknattspyrnusambandið á í viðræðum um að búa til ný „Prestianni-lög“ í kjölfar kynþáttafordóma í garð Vinicius Junior í Meistaradeildinni. 19. febrúar 2026 18:00 „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld var að sjálfsögðu farið vel yfir stærsta hitamál kvöldsins, þegar hlé varð á leik Benfica og Real Madrid vegna meints kynþáttaníðs í garð Vinicius Junior. 18. febrúar 2026 15:27 Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp Gianluca Prestianni stendur frammi fyrir ásökunum um rasisma í garð Vinicius Jr. í 0-1 tapi Benfica gegn Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöld. Vinicius segir hann hafa kallað sig apa en Prestianni segir þetta allt saman einn stóran misskilning og Benfica stendur með honum. 18. febrúar 2026 08:02 Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Fótbolti Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Fleiri fréttir Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Fyrirliði Freys segir Brann fá innblástur frá Bodö/Glimt Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt UEFA hafnaði áfrýjun Benfica og Prestianni fær ekki að spila gegn Real Bikar undir í gulri viðvörun Mínútu þögn fyrir leik Íslands í Mexíkó Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sjá meira