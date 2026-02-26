Fótbolti

Norður af heim­skauts­baug beint í hjarta Evrópu

Aron Guðmundsson skrifar
Kasper Hogh, framherji Bodo/Glimt, sem var eitt sinn á mála hjá Val, fagnar marki sínu gegn Manchester City í Meistaradeildinni
Kasper Hogh, framherji Bodo/Glimt, sem var eitt sinn á mála hjá Val, fagnar marki sínu gegn Manchester City í Meistaradeildinni Vísir/Getty

Lið úr bæ fyrir orðan heim­skauts­baug í Noregi, með álíka íbúa­fjölda og Kópa­vogur er komið áfram í sex­tán liða úr­slit Meistara­deildar Evrópu í fót­bolta. Ævintýri Bodø/Glimt virðist engan enda ætla að taka.

Bodø/Glimt sló ítalska risann Inter, sem vermir topp ítölsku úr­vals­deildarinnar um þessar mundir, úr leik í tveggja leikja ein­vígi og tryggði sér sæti í sex­tán liða úr­slitunum. Lýsandi stað­reynd að allir íbúar Bodø í Noregi hefðu létti­lega komist fyrir á heima­velli Inter, San Siro.

Ís­lendingurinn Al­fons Samp­sted, sem nú spilar í Hollandi hjá GA Eagles, var á mála Bodø/Glimt árin 2020 til 2023. Hann spilaði þar 134 leiki og varð norskur meistari í tví­gang. Margir af liðs­félögum hans þá eru í liði Bodø/Glimt enn þann dag í dag og þjálfari liðsins er enn sá sami, Kjetil Knudsen.

„Það sem þeir hafa verið að gera upp á síðkastið. Sér­stak­lega núna eftir áramót, er ótrú­legt,“ segir Alfons í samtali við íþróttadeild Sýnar. „Það er gaman að fylgjast með þessu. Það eru fullt af vinnu­reglum sem þeir eru enn að halda í frá því ég var þarna sem leik­maður. Maður þekkir því stílinn og það sem þeir eru að reyna gera þarna.“ 

Kjetil Knudsen er að gera frábæra hluti sem þjálfari Bodo/GlimtVísir/Getty

Það er ekki að heyra á Alfons að vel­gengni Bodø/Glimt komi honum á óvart.

„Ef þú horfir á veg­ferðina sem Bodø/Glimt hefur verið á undan­farin ár þá hafa þeir bætt eitthvað við sinn leik á hverju ári. Þegar að ég var þarna vorum við að spila í Sam­bands­deildinni og náum síðan inn í Evrópu­deildina. Frammistaða okkar varð alltaf aðeins betri með tímanum. Miðað við að þeir hafi haldið því áfram núna þrjú ár til viðbótar kemur þetta mér svo sem ekkert á óvart.“

Alfons í leik með Bodo/Glimt gegn Arsenal í Evrópudeildinni á sínum tímaVísir/Getty

Allir saman í þessu

Frægðarsól norska félagsins hefur aldrei risið jafn hátt og það á fyrsta tíma­bili liðsins í Meistara­deildinni. Ekki er langt síðan að Bodø/Glimt varð í fyrsta sinn norskur meistari. Það var árið 2020. Síðan þá hafa þrír meistara­titlar bæst við safnið. 

Árangur liðsins í Meistara­deildinni undan­farnar vikur enn magnaðri ef horft er í þá stað­reynd að nú er í gangi undir­búningstíma­bil fyrir norsku úr­vals­deildina.

Með fjörutíu þúsund manna samfélag á bakvið sig er Bodo/Glimt komið í 16-liða úrslit MeistaradeildarinnarVísir/Getty

En hvar liggur grunnurinn að þessu ævintýri á stærsta sviði fót­boltans?

„Þetta er sam­blanda af góðri sam­heldni, frábærri þjálfun og vinnu­semi. Fyrst og fremst þekkja allir sín hlut­verk í liðinu. Það er mjög skýr verka­skipting. Vinnu­semin er líka til staðar. Ofan á þetta allt er Bodø mjög lítill og ein­angraður bær. Það myndast því smábæjar stemning í leiðinni. Þér líður eins þetta sé lítil fjöl­skylda sem sé öll saman í þessu. Það myndast mjög skemmti­leg stemning. Ég held að það sé einn af styrk­leikum liðsins. Þau sem standa að baki liðinu upp­lifa að það séu allir með þeim í þessu. Stemningin er bara frábær, heimilis­leg og góð. Allir til­búnir að leggja hart að sér fyrir hvorn annan. Ég elskaði að vera þarna á sínum tíma og get rétt ímyndað mér hvernig þetta er fyrir heima­strákana núna.“

Engin ástæða til þess að óttast einhvern

Fram­undan eru leikir við annað hvort Eng­lands­meistara Manchester City eða Sporting frá Lissabon í sex­tán liða úr­slitunum. Þangað hefur Bodø/Glimt ekki komist á heppninni einni saman. Lið á borð við Manchester City, At­letico Madrid og nú Inter í tví­gang hafa legið í valnum hingað til.

Aspmyra leikvangurinn, heimavöllur Bodo/GlimtVísir/Getty

„Svo lengi sem einn leikurinn er í Bodø þá ætti þetta að vera á jafningjagrundvelli . Ég upp­lifi þetta ekki öðru­vísi. Þetta er al­vöru heima­völlur. Þeir eru með al­vöru sjálf­s­traust þar. Síðan hafa bara frammistöður og úr­slit sýnt það trekk í trekk að þeir geta tekið hvern sem er á heima­velli. Það er engin ástæða fyrir þá að óttast ein­hvern. Af hverju ættu þeir að breyta sínum leikstíl fyrir ein­hvern annan þegar að þeir hafa sýnt fram á að þeir geta sótt úr­slit?“

Dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu á föstudaginn. Þar verður Bodø/Glimt í pottinum.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

