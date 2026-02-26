Lið úr bæ fyrir orðan heimskautsbaug í Noregi, með álíka íbúafjölda og Kópavogur er komið áfram í sextán liða úrslit Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Ævintýri Bodø/Glimt virðist engan enda ætla að taka.
Bodø/Glimt sló ítalska risann Inter, sem vermir topp ítölsku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir, úr leik í tveggja leikja einvígi og tryggði sér sæti í sextán liða úrslitunum. Lýsandi staðreynd að allir íbúar Bodø í Noregi hefðu léttilega komist fyrir á heimavelli Inter, San Siro.
Íslendingurinn Alfons Sampsted, sem nú spilar í Hollandi hjá GA Eagles, var á mála Bodø/Glimt árin 2020 til 2023. Hann spilaði þar 134 leiki og varð norskur meistari í tvígang. Margir af liðsfélögum hans þá eru í liði Bodø/Glimt enn þann dag í dag og þjálfari liðsins er enn sá sami, Kjetil Knudsen.
„Það sem þeir hafa verið að gera upp á síðkastið. Sérstaklega núna eftir áramót, er ótrúlegt,“ segir Alfons í samtali við íþróttadeild Sýnar. „Það er gaman að fylgjast með þessu. Það eru fullt af vinnureglum sem þeir eru enn að halda í frá því ég var þarna sem leikmaður. Maður þekkir því stílinn og það sem þeir eru að reyna gera þarna.“
Það er ekki að heyra á Alfons að velgengni Bodø/Glimt komi honum á óvart.
„Ef þú horfir á vegferðina sem Bodø/Glimt hefur verið á undanfarin ár þá hafa þeir bætt eitthvað við sinn leik á hverju ári. Þegar að ég var þarna vorum við að spila í Sambandsdeildinni og náum síðan inn í Evrópudeildina. Frammistaða okkar varð alltaf aðeins betri með tímanum. Miðað við að þeir hafi haldið því áfram núna þrjú ár til viðbótar kemur þetta mér svo sem ekkert á óvart.“
Frægðarsól norska félagsins hefur aldrei risið jafn hátt og það á fyrsta tímabili liðsins í Meistaradeildinni. Ekki er langt síðan að Bodø/Glimt varð í fyrsta sinn norskur meistari. Það var árið 2020. Síðan þá hafa þrír meistaratitlar bæst við safnið.
Árangur liðsins í Meistaradeildinni undanfarnar vikur enn magnaðri ef horft er í þá staðreynd að nú er í gangi undirbúningstímabil fyrir norsku úrvalsdeildina.
En hvar liggur grunnurinn að þessu ævintýri á stærsta sviði fótboltans?
„Þetta er samblanda af góðri samheldni, frábærri þjálfun og vinnusemi. Fyrst og fremst þekkja allir sín hlutverk í liðinu. Það er mjög skýr verkaskipting. Vinnusemin er líka til staðar. Ofan á þetta allt er Bodø mjög lítill og einangraður bær. Það myndast því smábæjar stemning í leiðinni. Þér líður eins þetta sé lítil fjölskylda sem sé öll saman í þessu. Það myndast mjög skemmtileg stemning. Ég held að það sé einn af styrkleikum liðsins. Þau sem standa að baki liðinu upplifa að það séu allir með þeim í þessu. Stemningin er bara frábær, heimilisleg og góð. Allir tilbúnir að leggja hart að sér fyrir hvorn annan. Ég elskaði að vera þarna á sínum tíma og get rétt ímyndað mér hvernig þetta er fyrir heimastrákana núna.“
Framundan eru leikir við annað hvort Englandsmeistara Manchester City eða Sporting frá Lissabon í sextán liða úrslitunum. Þangað hefur Bodø/Glimt ekki komist á heppninni einni saman. Lið á borð við Manchester City, Atletico Madrid og nú Inter í tvígang hafa legið í valnum hingað til.
„Svo lengi sem einn leikurinn er í Bodø þá ætti þetta að vera á jafningjagrundvelli . Ég upplifi þetta ekki öðruvísi. Þetta er alvöru heimavöllur. Þeir eru með alvöru sjálfstraust þar. Síðan hafa bara frammistöður og úrslit sýnt það trekk í trekk að þeir geta tekið hvern sem er á heimavelli. Það er engin ástæða fyrir þá að óttast einhvern. Af hverju ættu þeir að breyta sínum leikstíl fyrir einhvern annan þegar að þeir hafa sýnt fram á að þeir geta sótt úrslit?“
Dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu á föstudaginn. Þar verður Bodø/Glimt í pottinum.