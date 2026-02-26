Jacob Lungi Sörensen, leikmaður Brann, tók á sig alla ábyrgð eftir að hann fékk rautt spjald á 38. mínútu í 1-0 tapi Brann á móti Bologna í umspili Evrópudeildarinnar. Brann mistók því að komast í sextán liða úrslit og Evrópuævintúri Freys Alexanderssonar og lærisveina hans er lokið.
Brann var búið að gera vel í leiknum en liðið tapaði fyrri leiknum 1-0 á heimavelli og þurfti því sigur. Bologna skoraði sigurmarkið í kvöld einum manni fleiri.
„Mér finnst við hafa tækifæri hér til að gera eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því. Þeir eiga það ekki skilið og ég tek hundrað prósent ábyrgð á því,“ sagði Jacob Lung Sørensen við Viaplay en NRK sagði frá. Hann fór í tæklingu með fótinn hátt uppi fótinn, sem lenti í læri á leikmanni Bologna.
Dómarinn var ekki í vafa og dró upp rauða spjaldið og Brann þurfti að spila manni færri á vellinum í meira en fimmtíu mínútur.
„Við vorum óheppnir með rauða spjaldið,“ sagði íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson við Viaplay í hálfleik.
„Þetta er bara tækling og hann misreiknar sig. Mér finnst þetta ekki vera rautt spjald, mér finnst þetta óheppni, en hann hittir hann,“ sagði Jón Dagur sem var mjög nálægt atvikinu.
Erik Huseklepp, sérfræðingur Viaplay, var sammála Brann-liðinu og telur ákvörðunina hafa verið of stranga.
„Hann reynir að draga fótinn til sín, það hefði dómarinn átt að sjá. Þá hefði VAR getað skoðað það,“ telur Huseklepp.
Carl Erik Torp, sérfræðingur NRK, er hins vegar tvístígandi í afstöðu sinni til brottvísunarinnar.
„Þetta er klaufalegt hjá Sørensen sem kemur sér í þessa stöðu. Hann tekur áhættu þarna. Hann reynir að draga sig til baka en snertingin er augljós. Þá er erfitt að segja neitt við þá ákvörðun. Þetta er mjög miður fyrir Brann, því þeir litu frábærlega út fyrstu 35 mínúturnar. Þetta verður beinlínis úrslitaatriði fyrir möguleika Brann,“ sagði Torp.