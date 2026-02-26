Fótbolti

Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögur­stundu

Sindri Sverrisson skrifar
Það var dæmt víti á Dortmund þegar takkarnir á skó Ramy Bensebaini fóru í höfuð Nikola Krstovic.
Getty/Alessio Morgese

Real Madrid, PSG, Atalanta og Galatasaray hirtu í gærkvöld síðustu fjögur sætin í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Nóg var af mörkum, rauðum spjöldum og dramatík í leikjunum í gær eins og sjá má í klippum á Vísi.

Real Madrid lenti 1-0 undir gegn Benfica en að lokum var það Vinicius Junior sem tryggði liðinu 2-1 sigur, eftir að hafa einnig skorað í 1-0 sigrinum á útivelli.

Atalanta var 2-0 undir í einvígi sínu við Dortmund en vann 4-1 í gær. Það sauð allt upp úr í lok leiks þegar dæmt var víti á Ramy Bensebaini fyrir háskaleik, en takkarnir á skó hans fóru í höfuð Nikola Krstovic og blóðguðu hann. Bensebaini fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt en Lazar Samardzic skoraði úr vítinu og sendi Atalanta áfram.

Juventus missti líka mann af velli með rautt spjald, Lloyd Kelly, á 48. mínútu gegn Galatasaray. Þá var staðan 1-0 en heimamenn náðu samt að komast í 3-0 og knýja fram framlengingu, eftir að hafa tapað 5-2 í Tyrklandi. Í framlengingunni skoruðu gestirnir hins vegar tvö mörk og komust áfram.

Meistarar PSG komust svo áfram með 2-2 jafntefli við Monaco á heimavelli, eftir 3-2 sigur í fyrri leiknum. Monaco komst í 1-0 en svo var Mamadou Coulibaly rekinn af velli á 58. mínútu og strax í kjölfarið jafnaði PSG, og komst svo fljótt yfir. Jordan Teze jafnaði í uppbótartíma en það dugði ekki til.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

