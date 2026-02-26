Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Sindri Sverrisson skrifar 26. febrúar 2026 10:30 Það var dæmt víti á Dortmund þegar takkarnir á skó Ramy Bensebaini fóru í höfuð Nikola Krstovic. Getty/Alessio Morgese Real Madrid, PSG, Atalanta og Galatasaray hirtu í gærkvöld síðustu fjögur sætin í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Nóg var af mörkum, rauðum spjöldum og dramatík í leikjunum í gær eins og sjá má í klippum á Vísi. Real Madrid lenti 1-0 undir gegn Benfica en að lokum var það Vinicius Junior sem tryggði liðinu 2-1 sigur, eftir að hafa einnig skorað í 1-0 sigrinum á útivelli. Atalanta var 2-0 undir í einvígi sínu við Dortmund en vann 4-1 í gær. Það sauð allt upp úr í lok leiks þegar dæmt var víti á Ramy Bensebaini fyrir háskaleik, en takkarnir á skó hans fóru í höfuð Nikola Krstovic og blóðguðu hann. Bensebaini fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt en Lazar Samardzic skoraði úr vítinu og sendi Atalanta áfram. Juventus missti líka mann af velli með rautt spjald, Lloyd Kelly, á 48. mínútu gegn Galatasaray. Þá var staðan 1-0 en heimamenn náðu samt að komast í 3-0 og knýja fram framlengingu, eftir að hafa tapað 5-2 í Tyrklandi. Í framlengingunni skoruðu gestirnir hins vegar tvö mörk og komust áfram. Meistarar PSG komust svo áfram með 2-2 jafntefli við Monaco á heimavelli, eftir 3-2 sigur í fyrri leiknum. Monaco komst í 1-0 en svo var Mamadou Coulibaly rekinn af velli á 58. mínútu og strax í kjölfarið jafnaði PSG, og komst svo fljótt yfir. Jordan Teze jafnaði í uppbótartíma en það dugði ekki til. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Fótbolti Fleiri fréttir Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Fyrirliði Freys segir Brann fá innblástur frá Bodö/Glimt Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt UEFA hafnaði áfrýjun Benfica og Prestianni fær ekki að spila gegn Real Bikar undir í gulri viðvörun Mínútu þögn fyrir leik Íslands í Mexíkó Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjá meira