Ronaldo kaupir fótboltalið Sindri Sverrisson skrifar 26. febrúar 2026 11:02 Cristiano Ronaldo hefur nú eignast fjórðungshlut í knattspyrnufélagi. Getty/Yasser Bakhsh Cristiano Ronaldo hefur nú látið draum sinn rætast um að fjárfesta í knattspyrnufélagi. Þessi 41 árs gamli Portúgali keypti fjórðungshlut í spænska B-deildarfélaginu Almeria, í gegnum félagið sitt CR7 Sports Investments. Almeria er sem stendur í 3. sæti spænsku B-deildarinnar og í baráttu um að komast upp í La Liga, þaðan sem liðið féll fyrir tveimur árum. „Það hefur lengi verið markmið mitt að leggja meira til fótboltans, utan vallar,“ sagði Ronaldo eftir að hafa eignast hlut sinn í spænska félaginu. Cristiano Ronaldo has acquired a 25% stake in Spanish second-division club Almeria 😮 The financial terms of the transaction, done through the Portugal captain's CR7 Sports Investments company, have not been disclosed but the deal is considered a long-term strategic investment… pic.twitter.com/oKHUnupbgc— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2026 Félagið er að meirihluta í eigu Saudi Media Corporation og forseti félagsins er Mohammed Al Khereiji. „UD Almeria er spænskt félag með sterkan grunn og góðar forsendur fyrir vexti. Ég hlakka til að vinna með leiðtogum félagsins í að styðja við félagið í næstu skrefum,“ sagði Ronaldo. Ronaldo skoraði fyrir Al Nassr í gær sitt 965. mark á ferlinum og vantar því aðeins 35 mörk til þess að verða sá fyrsti í sögunni til að skora 1.000 mörk. Hann hóf meistaraflokksferil sinn fyrir tæpum 24 árum og lék í mörg ár á Spáni, þegar hann var leikmaður Real Madrid frá 2009-18. Spænski boltinn Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Fótbolti Fleiri fréttir Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Fyrirliði Freys segir Brann fá innblástur frá Bodö/Glimt Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt UEFA hafnaði áfrýjun Benfica og Prestianni fær ekki að spila gegn Real Bikar undir í gulri viðvörun Mínútu þögn fyrir leik Íslands í Mexíkó Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjá meira