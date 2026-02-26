Fótbolti

Ronaldo kaupir fót­bolta­lið

Sindri Sverrisson skrifar
Cristiano Ronaldo hefur nú eignast fjórðungshlut í knattspyrnufélagi.
Cristiano Ronaldo hefur nú látið draum sinn rætast um að fjárfesta í knattspyrnufélagi.

Þessi 41 árs gamli Portúgali keypti fjórðungshlut í spænska B-deildarfélaginu Almeria, í gegnum félagið sitt CR7 Sports Investments.

Almeria er sem stendur í 3. sæti spænsku B-deildarinnar og í baráttu um að komast upp í La Liga, þaðan sem liðið féll fyrir tveimur árum.

„Það hefur lengi verið markmið mitt að leggja meira til fótboltans, utan vallar,“ sagði Ronaldo eftir að hafa eignast hlut sinn í spænska félaginu.

Félagið er að meirihluta í eigu Saudi Media Corporation og forseti félagsins er Mohammed Al Khereiji.

„UD Almeria er spænskt félag með sterkan grunn og góðar forsendur fyrir vexti. Ég hlakka til að vinna með leiðtogum félagsins í að styðja við félagið í næstu skrefum,“ sagði Ronaldo.

Ronaldo skoraði fyrir Al Nassr í gær sitt 965. mark á ferlinum og vantar því aðeins 35 mörk til þess að verða sá fyrsti í sögunni til að skora 1.000 mörk.

Hann hóf meistaraflokksferil sinn fyrir tæpum 24 árum og lék í mörg ár á Spáni, þegar hann var leikmaður Real Madrid frá 2009-18.

Spænski boltinn

