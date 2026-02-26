Fótbolti

Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fót­bolta­leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gani Catan, fyrirliði Istanbul Yurdum Spor, hikaði ekki við að beita hjartahnoði á fuglinn sem var svo óheppinn að markvörður liðsins skaut hann óvart niður.
Þegar þú heldur að þú hafir séð allt í fótboltaleik þá gerist eitthvað svo undarlegt en um leið áhugavert að það gerir neðrideildarleik í Tyrklandi að heimsfrétt.

Þannig var það þegar tyrkneskur fótboltamaður lífgaði við rotaðan máf með hjartahnoði í miðjum leik.

Fyrirliðinn hljóp á staðinn, lífgaði fuglinn við og afhenti hann síðan sjúkraliðum liðsins til að hann fengi frekari læknisaðstoð.

Þrátt fyrir hetjulega björgunaraðgerð tapaði lið Catans úrslitaleiknum en hann tók tapinu ekki alltof illa.

„Það er dásamlegt að hafa hjálpað til við að bjarga lífi. Þetta var mikilvægara en meistaratitillinn,“ var haft eftir Gani Catan í tyrkneskum fjölmiðlum.

Tyrkneski boltinn

