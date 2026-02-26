Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. febrúar 2026 23:16 Gani Catan, fyrirliði Istanbul Yurdum Spor, hikaði ekki við að beita hjartahnoði á fuglinn sem var svo óheppinn að markvörður liðsins skaut hann óvart niður. @@nefesgazete Þegar þú heldur að þú hafir séð allt í fótboltaleik þá gerist eitthvað svo undarlegt en um leið áhugavert að það gerir neðrideildarleik í Tyrklandi að heimsfrétt. Þannig var það þegar tyrkneskur fótboltamaður lífgaði við rotaðan máf með hjartahnoði í miðjum leik. Gani Catan, fyrirliði Istanbul Yurdum Spor, hikaði ekki við að beita hjartahnoði á fuglinn sem var svo óheppinn að markvörður liðsins skaut hann óvart niður í miðjum úrslitaleik. Fyrirliðinn hljóp á staðinn, lífgaði fuglinn við og afhenti hann síðan sjúkraliðum liðsins til að hann fengi frekari læknisaðstoð. Þrátt fyrir hetjulega björgunaraðgerð tapaði lið Catans úrslitaleiknum en hann tók tapinu ekki alltof illa. „Það er dásamlegt að hafa hjálpað til við að bjarga lífi. Þetta var mikilvægara en meistaratitillinn,“ var haft eftir Gani Catan í tyrkneskum fjölmiðlum. İstanbul Yurdum Spor'un kaptanı Gani Çatan, İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nde kalecinin sahasından uzaklaştırmak istediği topun çarptığı martıyı kalp masajı yaparak yaşama bağladı. pic.twitter.com/lk1dLa376S— Nefes Gazetesi (@nefesgazete) February 23, 2026 Tyrkneski boltinn Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Harmleikur á handboltaleik Handbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Uppgjör: ÍR-KA 32-31 | ÍR í bikarúrslit í fyrsta sinn í tólf ár Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Óttast að meiðsli Orra séu alvarleg Körfubolti Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Fleiri fréttir Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Skúrkur Freys: Gátum gert eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því Lærisveinar Freys úr leik eftir dýrkeypt rautt spjald Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla Létt hjá Loga og félögum en þrjú Íslendingalið í framlengingu Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta áfram Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Tókust á í stúdíóinu: „Hvernig á hann að geta annað en rekið hann útaf?“ Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Sjá meira