Menn voru algjörlega ósammála í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld, um hvort að rétt hefði verið að reka Lloyd Kelly af velli í leik Juventus og Galatasaray.
Kelly fékk beint rautt spjald á 49. mínútu, eftir að öðru gula spjaldi hans var breytt í rautt, fyrir brot á Baris Yilmaz, og voru Juventus-menn því manni færri eftir það.
„Mér finnst þetta fáránleg ákvörðun. Fáránleg niðurstaða. Hann er alltaf með augun á boltanum, stekkur upp og boltinn á leiðinni niður. Mér finnst þetta mjög harður dómur,“ sagði Albert Brynjar Ingason. Atli Viðar Björnsson var honum algjörlega ósammála en umræðuna má sjá hér að neðan.
„En ef þú sérð afleiðingarnar? Hvernig á hann að geta annað en rekið hann út af?“ spurði Atli Viðar.
„Það verða slys í lífinu og óhöpp inni á fótboltavellinum. Ég veit að það er ekki mikill ásetningur þarna en niðurstaðan er samt sem áður sú að hann stígur á Tyrkjann þarna. Fyrir mér getur þetta ekki verið annað en spjald,“ bætti Atli Viðar við en Albert var enn langt frá því að verða sannfærður:
„Hann er bara í loftinu og veit ekki einu sinni hvar Yilmaz er þegar hann er að lenda. Hvað getur hann gert?“
Juventus tókst þó að skora tvö mörk eftir rauða spjaldið og koma einvíginu í framlengingu en þar reyndust gestirnir frá Tyrklandi sterkari og skoruðu tvö mörk. Þeir spila því í 16-liða úrslitum keppninnar en dregið verður á morgun.
Real Madrid, PSG, Atalanta og Galatasaray hirtu í gærkvöld síðustu fjögur sætin í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Nóg var af mörkum, rauðum spjöldum og dramatík í leikjunum í gær eins og sjá má í klippum á Vísi.