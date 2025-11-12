Hledís Maren Guðmundsdóttir segir Diljá Mist Einarsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, sjálfa vera með forneskjuleg viðhorf til kvenna í kjölfar þess að Diljá gagnrýndi Hlédísi fyrir tal um frjósemisár kvenna og afneitun kveneðlis. Hlédís segir Diljá vera öfgafulla, „dáldið vók“ og hún skilyrði skoðanafrelsi kvenna við frjósemi.
Diljá Mist var nýjasti gestur Þórarins Hjartarsonar í hlaðvarpinu Ein pæling en þau ræddu þar um ýmislegt, þar á meðal viðhorf fyrri gestar Þórarins, Hlédísar Marenar, sem sagði að konur ættu ekki að afneita kveneðli sín og nýta sín bestu frjósemisár.
Diljá undraðist þessi fornyskjulegu viðhorf ungra kvenna í Miðflokknum og hvatti þær til að víkka sjóndeildarhringinn. Þá skammaðist hún Þórarin fyrir að sitja þegjandi undir slíkum yfirlýsingum.
Hlédís Maren deildi frétt Vísis um málið á Facebook fyrr í dag og svaraði Diljá þar fullum hálsi. Hún segir þingmanninn stílísera sannleikann.
„Ekki hlusta á frjósemiskukkuna. Ekki eignast börn. Ekki tjá ykkur um frjósemi,“ skrifar Hlédís í færslunni.
„Látið Diljá Mist um að tjá sig fyrir ykkur. Því Diljá telur að konur eigi ekki að tjá sig um frjósemi nema þær eigi börn. Eins og frjósemismál barnlausra kvenna snerti þær ekki persónulega og samfélagslega. Diljá er alveg sama um það, enda sagði hún þetta í miðri Vitundarvakningarviku Tilveru um ófrjósemi á Íslandi.“
„Á meðan Diljá kallar sjálfa sig unga íhaldskonu svona 50 sinnum í þessum þætti, kallar hún mig Halim Al. Það er heldur skopleg stílisering á sannleikanum,“ segir hún.
Hlédís segist vilja að konur hafi aukið valfrelsi í lífi sínu og séu meðvitaðar um frjósemismál fyrr en síðar.
„Það er fólk eins og Diljá sem taldi mér trú um að það skipti engu máli. Svo fær maður að greiða Livio margar milljónir. Fyndið hvernig það virkar,“ skrifar hún.
„Því það er Diljá Mist sem er með forneskjuleg viðhorf til kvenna. Orðræða hennar er jafn regressív og hún er röklaus. Konur eru bundnar líffræðilegum þáttum sem skilyrða kveneðli. Meðal annars frjósemi. Það er ekki félagsfræði.“
Hledís segir það ansi skakka hugmyndafræði að ætla að skilyrða skoðanafrelsi kvenna við frjósemi þeirra.
„Slík sjálfsmyndarpólitík er auðvitað grunnurinn af vók-hugmyndafræðinni sem ég hef gagnrýnt undanfarið. Eflaust hefur það farið illa í Diljá Mist sem er gjarnan dáldið vók. Langar Sjálfstæðisflokknum ekkert að hætta því?“ spyr Hlédís.
„Diljá reynir hvað hún getur að mála mig upp sem öfgafulla. Það er hún sem er öfgafull og afvegaleidd. Hún segir þáttastjórnanda að konan hans ætti að lemja hann fyrir það eitt að hlusta á mig tala. Kannski ætti hæstvirt þingkona aðeins að fara að vanda til verka. Við gerum æðri kröfur til hennar stéttar,“ skrifar hún að lokum.