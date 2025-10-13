„Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 22:11 Daníel Leó Grétarsson og félagar í vörn Íslands fengu krefjandi verkefni í kvöld. vísir/anton Daníel Leó Grétarsson stóð í ströngu í miðri vörn Íslands í leiknum gegn Frakklandi í kvöld. Lokatölur 2-2 og Daníel var að vonum sáttur í leikslok. „Þetta er stórt. Við ætluðum okkur mikið í þessum leik eins og sást. Við höfum fulla trú á þessu verkefni og ætluðum að sækja til sigurs og ná eins mörgum stigum og við gátum eftir vonbrigðin í síðasta leik,“ sagði Daníel í samtali við Val Pál Eiríksson eftir leikinn á Laugardalsvelli í kvöld. Íslendingar leiddu í hálfleik, 1-0, og voru skiljanlega sáttir með stöðuna. „Þeir fengu ekki mörg tækifæri í fyrri hálfleik. Við fengum skyndisóknamöguleika og héldum ágætlega í boltann. Við ætluðum bara að halda áfram að gera það sem við vorum að gera,“ sagði Daníel. Frakkar náðu forystunni eftir tvö mörk með skömmu millibili í seinni hálfleik. „Þú þarft bara að slökkva á þér í eina sekúndu og þá sýna þeir hvað þeir geta. Þeir eru með marga leikmenn í háklassa og þér er refsað. Þú þarft að halda einbeitingu í níutíu mínútur og við náðum því ekki alveg en næstum því,“ sagði Daníel. En hvaðan kom krafturinn til að jafna metin? „Að vera með fullan völl hérna skiptir miklu máli. Þú fannst stuðninginn og það gaf okkur þessi auka tíu prósent sem við þurftum á að halda,“ sagði Daníel. Ísland er þremur stigum á eftir Úkraínu sem situr í 2. sæti D-riðils undankeppni HM. Liðin mætast í lokaumferð riðlakeppninnar í næsta mánuði. „Við erum í bullandi séns og þurfum bara að vinna okkar leiki og þá náum við okkar markmiði. Við förum bara fullir sjálfstrausts í síðustu tvo leikina og vitum hversu góðir við erum,“ sagði Daníel að lokum. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Tengdar fréttir „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik" „Það er ekki oft sem maður nær í úrslit á móti einu besta liði heims. Þetta er aðeins önnur tilfinning en á föstudaginn" sagði landsliðsfyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson glaður í bragði eftir 2-2 jafntefli Íslands við Frakkland í undankeppni HM. 13. október 2025 21:37 „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr" „Ég er bara feginn að við höfum náð að jafna og halda þetta út. Þetta var mjög erfitt" sagði markaskorarinn Guðlaugur Victor Pálsson eftir 2-2 jafntefli Íslands gegn Frakklandi. Hann hefði viljað hjálp frá kollegum sínum í vörninni í fyrra marki Frakklands. 13. október 2025 21:52 Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum Tuttugu og sjö árum eftir jafnteflið fræga við heimsmeistara Frakka á Laugardalsvelli gerði íslenska karlalandsliðið í fótbolta annað jafntefli við Frakka á sama velli í kvöld. Lokatölur 2-2. 13. október 2025 21:00 „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum" Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson kvaðst afar stoltur af íslenska liðinu eftir jafnteflið við það franska, 2-2, í undankeppni HM 2026 í kvöld. Hann hrósaði sínum mönnum fyrir mikla baráttu, dugnað og góða leikstjórn. 13. október 2025 21:39 „Pirraður því við áttum meira skilið" Eduardo Camavinga, stjörnuleikmaður Real Madrid og franska landsliðsins, fór svekktur af Laugardalsvelli í kvöld og sagði Frakka hafa verðskuldað sigur gegn Íslandi. 13. október 2025 21:37 Hann hrósaði sínum mönnum fyrir mikla baráttu, dugnað og góða leikstjórn. 13. október 2025 21:39 „Pirraður því við áttum meira skilið" Eduardo Camavinga, stjörnuleikmaður Real Madrid og franska landsliðsins, fór svekktur af Laugardalsvelli í kvöld og sagði Frakka hafa verðskuldað sigur gegn Íslandi. 13. október 2025 21:37 