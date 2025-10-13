„Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. október 2025 21:52 Guðlaugur Victor skoraði fyrra mark Íslands. vísir / anton „Ég er bara feginn að við höfum náð að jafna og halda þetta út. Þetta var mjög erfitt“ sagði markaskorarinn Guðlaugur Victor Pálsson eftir 2-2 jafntefli Íslands gegn Frakklandi. Hann hefði viljað hjálp frá kollegum sínum í vörninni í fyrra marki Frakklands. Guðlaugur Victor skoraði markið sem kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik. Frakkland sneri stöðunni svo sér í vil í seinni hálfleik, en Íslandi tókst að jafna leikinn og halda út til að tryggja stigið. „Við náðum ekki jafn góðri stjórn í seinni hálfleik og gerðum ekki jafn vel með boltann. Þeir komu sterkir út á meðan við vorum aðeins passívir, en sýndum frábæran karakter að jafna. Svo þjáðumst við og héldum þessu vel.“ Guðlaugur Victor tekur á rás eftir að hafa komið Íslandi yfir.Vísir / Anton Brink Guðlaugur var maðurinn sem átti að dekka Cristopher Nkunku, sem skoraði jöfnunarmark Frakklands. „Ég er einn á móti einum þarna og hefði kannski átt að hleypa honum út, frekar en inn, en ég var að vonast eftir því að það kæmi hjálparvörn. Svo klárar hann þetta bara vel. Við verðum að passa okkur vel á móti svona liðum þegar þau sækja hratt“ sagði bakvörðurinn en gat ekki gefið greiningu á öðru marki Frakklands án þess að sjá það aftur. Hann segir Ísland hafa sýnt mikinn karakter með því að jafna leikinn eftir að hafa lent undir. „Já, klárlega. Við sýndum það líka úti í Frakklandi og VAR tók markið af okkur þar. Við stigum upp og sýndum þjóðinni í hvað okkur býr.“ Alber Guðmundsson stekkur á Guðlaug Victor í fagnaðarlátunum. Lögreglan fylgist með og passar að allt fari vel fram.vísir / anton brink Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira