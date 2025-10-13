Fótbolti

„Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Guðlaugur Victor skoraði fyrra mark Íslands.
Guðlaugur Victor skoraði fyrra mark Íslands. vísir / anton

„Ég er bara feginn að við höfum náð að jafna og halda þetta út. Þetta var mjög erfitt“ sagði markaskorarinn Guðlaugur Victor Pálsson eftir 2-2 jafntefli Íslands gegn Frakklandi. Hann hefði viljað hjálp frá kollegum sínum í vörninni í fyrra marki Frakklands.

Guðlaugur Victor skoraði markið sem kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik. Frakkland sneri stöðunni svo sér í vil í seinni hálfleik, en Íslandi tókst að jafna leikinn og halda út til að tryggja stigið.

„Við náðum ekki jafn góðri stjórn í seinni hálfleik og gerðum ekki jafn vel með boltann. Þeir komu sterkir út á meðan við vorum aðeins passívir, en sýndum frábæran karakter að jafna. Svo þjáðumst við og héldum þessu vel.“

Guðlaugur Victor tekur á rás eftir að hafa komið Íslandi yfir.Vísir / Anton Brink

Guðlaugur var maðurinn sem átti að dekka Cristopher Nkunku, sem skoraði jöfnunarmark Frakklands.

„Ég er einn á móti einum þarna og hefði kannski átt að hleypa honum út, frekar en inn, en ég var að vonast eftir því að það kæmi hjálparvörn. Svo klárar hann þetta bara vel. Við verðum að passa okkur vel á móti svona liðum þegar þau sækja hratt“ sagði bakvörðurinn en gat ekki gefið greiningu á öðru marki Frakklands án þess að sjá það aftur.

Hann segir Ísland hafa sýnt mikinn karakter með því að jafna leikinn eftir að hafa lent undir.

„Já, klárlega. Við sýndum það líka úti í Frakklandi og VAR tók markið af okkur þar. Við stigum upp og sýndum þjóðinni í hvað okkur býr.“

Alber Guðmundsson stekkur á Guðlaug Victor í fagnaðarlátunum. Lögreglan fylgist með og passar að allt fari vel fram.vísir / anton brink
Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið