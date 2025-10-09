Fótbolti

„Getum eyði­lagt drauma Úkraínu á morgun“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson stýrir íslenska landsliðinu í annað sinn á heimavelli á morgun.
Arnar Gunnlaugsson segir að íslenska karlalandsliðið í fótbolta komi sér í vænlega stöðu í D-riðli undankeppni HM 2026 með sigri á Úkraínu annað kvöld.

Ísland er með þrjú stig í 2. sæti D-riðils undankeppninnar, tveimur stigum á undan Úkraínu sem er í 3. sætinu. Frakkland er á toppi riðilsins með sex stig. Efsta liðið fer beint inn á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil.

Á blaðamannafundi í dag sagði Arnar að baráttan um 2. sæti riðilsins standi á milli Íslendinga og Úkraínumanna og að sigur í leiknum annað kvöld komi okkar mönnum í bílstjórasætið í þeirri baráttu.

„Ef við vinnum á morgun erum við komnir í mjög vænlega stöðu, mjög góða stöðu gagnvart Úkraínu. Ég held að allir geti séð að baráttan um 2. sætið er á milli okkar og Úkraínu. Þótt við berum virðingu fyrir Aserbaísjan eru þeir held ég ekki nógu sterkir til að blanda sér í þá baráttu. Þannig við getum eyðilagt drauma Úkraínu á morgun,“ sagði Arnar.

„Jafntefli er svo sem ekkert slæmt fyrir okkur og heldur ekki Úkraínu því þeir eiga heimaleikinn gegn okkur eftir. Ef við töpum er allt opið en markmið okkar er skýrt. Við ætlum að vinna á morgun. Það er ekkert flóknara en það og við ætlum leggja allt í sölurnar til að það takist.“

Arnar segir að allir leikmennirnir í íslenska hópnum séu klárir í slaginn fyrir morgundaginn og enginn glími við meiðsli.

Leikur Íslands og Úkraínu hefst klukkan 18:45 annað kvöld og verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport.

