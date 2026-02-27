Meiðslavandræði Valgeirs Lunddal Friðrikssonar héldu því miður áfram í kvöld en honum var skipt af velli snemma í fyrri hálfleik í leik Fortuna Düsseldorf og Bochum í þýsku B-deildinni í fótbolta.
Valgeir settist niður í grasið eftir rúmlega sextán mínútna leik og bað um aðstoð frá sjúkrateyminu.
Hann hélt um vinstra lærið og það leit út fyrir að hann hefði tognað aftan í læri.
Það var ekkert annað í stöðunni en að skipta íslenska bakverðinum af velli.
Florent Muslija kom loksins inn á fyrir Valgeir á tuttugustu mínútu leiksins.
Düsseldorf er 1-0 yfir í hálfleik eftir mark frá Cedric Itten á lokamínútu hálfleiksins.
Valgeir er nýkominn til baka eftir að hafa verið að glíma við meiðsli á þessu tímabili.
Hann missti úr tólf deildarleiki frá byrjun október fram í lok janúar en hafði komið við sögu í síðustu fjórum deildarleikjum Düsseldorf.
Wir müssen verletzungsbedingt wechseln:Lunddal 🔁 MuslijaGute Besserung, Vale!#f95 | 🔴⚪️ | #F95BOC (19.) https://t.co/x6LnXLKTFE pic.twitter.com/Y3t0U9ThRS— Fortuna Düsseldorf (@f95) February 27, 2026
