Val­geir var tekinn af velli eftir að­eins tuttugu mínútna leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vonbrigðin voru auðvitað mikil fyrir Valgeir Lunddal Friðriksson sem þurfti að yfirgefa völlinn snemma vegna meiðsla.
Meiðslavandræði Valgeirs Lunddal Friðrikssonar héldu því miður áfram í kvöld en honum var skipt af velli snemma í fyrri hálfleik í leik Fortuna Düsseldorf og Bochum í þýsku B-deildinni í fótbolta.

Valgeir settist niður í grasið eftir rúmlega sextán mínútna leik og bað um aðstoð frá sjúkrateyminu.

Hann hélt um vinstra lærið og það leit út fyrir að hann hefði tognað aftan í læri.

Það var ekkert annað í stöðunni en að skipta íslenska bakverðinum af velli.

Florent Muslija kom loksins inn á fyrir Valgeir á tuttugustu mínútu leiksins.

Düsseldorf er 1-0 yfir í hálfleik eftir mark frá Cedric Itten á lokamínútu hálfleiksins.

Valgeir er nýkominn til baka eftir að hafa verið að glíma við meiðsli á þessu tímabili.

Hann missti úr tólf deildarleiki frá byrjun október fram í lok janúar en hafði komið við sögu í síðustu fjórum deildarleikjum Düsseldorf.

Þýski boltinn

